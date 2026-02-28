din sibiu în islanda: andreea, fotografa care vrea să transforme transilvania în destinația ideală pentru mirii din străinătate / foto

Andreea s-a născut în Sibiu, iar primii șase ani din viață i-a trăit într-o casă din cartierul Țiglari, alături de bunici și mătușă. Spune că acei ani au format-o ca om. „Primii ani îți construiesc personalitatea”, povestește ea. A copilărit cu libertate, aproape de natură, într-un mod pe care puțini îl asociază cu viața la oraș.

După căderea comunismului, părinții Andreei au decis să plece în Austria. Sibianca avea doar șase ani când a lăsat în urmă Sibiul. Mutarea a fost dificilă. A început școala în limba germană fără să cunoască aproape deloc limba. La un moment dat a susținut un test și a sărit o clasă, deși încă se lupta cu germana. „Mi-a luat șapte ani să vorbesc perfect germana. La 14 ani am simțit că stăpânesc limba”, își amintește Andreea.

Acasă însă s-a vorbit mereu românește, iar legătura cu Sibiul nu s-a rupt niciodată. Familia revenea des în țară, iar dorul de locurile copilăriei a rămas constant. „Veneam des înapoi. Am rămas mereu conectați cu familia și cu locul”, spune Andreea.

O poveste de viață, surprinsă în fotografii spectaculoase pe Instagram

Deși a studiat marketing și contabilitate la Vienna Business School, fotografia a fost chemarea ei reală. În 2016, a plecat singură în Tenerife. „Am trăit o perioadă pe plajă, într-un cort. Voiam să mă regăsesc. Atunci am început să documentez totul pe Instagram. Era ceva wow pentru mine și mi-a plăcut să spun povești prin imagini”, povestește sibianca.

Plecarea în Tenerife a fost și momentul în care a început să-și documenteze călătoriile pe Instagram. Comunitatea ei online a crescut, iar Andreea a început să țină cursuri de fotografie în Maramureș și Egipt. „Îmi place să inspir oamenii să-și urmeze visurile și să creadă că viața poate fi așa cum și-o imaginează”, spune ea.

Cea mai recentă postare a Andreei a devenit virală, strângând peste 14.000 de aprecieri. Prin fotografii care surprind autenticitatea și frumusețea Transilvaniei, postarea spune pe scurt povestea sibiencei și dezvăluie ce o face să se simtă „înrădăcinată”, chiar dacă mare parte din viața ei a fost trăită în străinătate.

Pandemia a adus-o înapoi la Sibiu. S-a mutat acasă, hotărâtă să construiască ceva aici. „Eram sigură că pot să fac asta și în România. Voiam să organizez cursuri foto, aveam proiectul scris, voiam să aplic pentru fonduri europene. Mă simțeam binevenită”, povestește Andreea.

Islanda, a doua casă pentru Andreea

Pentru Andreea, viața a luat însă o turnură neașteptată. Într-o călătorie în deșert, unde mergea să fotografieze un retreat, și-a cunoscut viitorul soț, Matthias, un neamț stabilit în Islanda, îndrăgostit de natură. L-a vizitat în Islanda și a simțit imediat o conexiune cu peisajele dramatice, cu lumina nordică și cu cerul plin de stele. „Mi-a plăcut enorm ca fotograf. Mereu am fost fascinată să fotografiez stelele”, spune ea.

S-a mutat în Islanda, și-a întemeiat o familie și astăzi fotografiază cupluri care aleg să se căsătorească în peisajele spectaculoase ale țării nordice. Majoritatea clienților ei vin din Statele Unite, Marea Britanie, Germania sau Austria. Fotografiile ei surprind nunți intime, pe fundal de munți, ghețari și cascade.

Un promotor al Transilvaniei pentru turiștii străini

Cu toate că peisajele Islandei o fascinează și astăzi, Transilvania rămâne aproape de inima ei. Este fascinată de autenticitatea oamenilor, de simplitatea și cultura locului. Vede asemănări între Islanda și Transilvania precum o energie aparte, un aer mistic, o forță a naturii care te face să te simți viu. „Natura din Islanda e copleșitoare, dar dealurile din Transilvania merg direct la inimă”, spune Andreea.

Astăzi își dorește ca pe lângă meseria de fotograf să devină și un promotor al Transilvaniei. Plănuiește să organizeze retreaturi pentru turiști străini, pe care să îi aducă prin comunitatea ei online, și să le arate bisericile fortificate, satele și peisajele din jurul Sibiului. În toamnă pregătește deja tururi dedicate acestui concept.

O biserică fortificată, viitor spațiu creativ

Un vis și mai îndrăzneț prinde contur. Tânăra își dorește să cumpere împreună cu soțul ei o biserică fortificată din zona Sibiului, pe care să o readucă la viață și care să devină un spațiu creativ pentru fotografie, artă și întâlniri culturale.

În paralel, vrea să aducă în România conceptul de nuntă-destinație pe care îl practică în Islanda: cupluri din străinătate care să aleagă Transilvania pentru a-și spune „da”, atrași de peisaje, istorie și autenticitate.

Deși viața a purtat-o prin Austria, Spania, deșert și Islanda, Andreea spune că rădăcinile ei rămân în Sibiu, iar proiectele ei viitoare arată clar un lucru: povestea ei nu este despre plecare, ci despre întoarcere la rădăcini.