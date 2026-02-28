drumul peste câmpșor, închis: șoferii rugați să ocolească zona

Autoritățile sibiene reamintesc că, începând de ieri, 27 februarie, și până în 31 martie, drumul peste Câmpșor va fi închis pentru efectuarea unor lucrări la rețeaua proprie de apă-canal, realizate de SC Apă Canal.
Conform reprezentanților, majoritatea lucrărilor se vor desfășura pe terenul adiacent drumului, iar doar pe o porțiune de aproximativ 150 de metri va fi afectat și carosabilul.
Totuși, deoarece intervențiile în carosabil se vor desfășura în zona podului peste Cibin, autoritățile au decis închiderea completă a drumului, pentru siguranța participanților la trafic.
Șoferii sunt rugați să utilizeze rute ocolitoare și să respecte semnalizarea temporară.
