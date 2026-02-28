Inter Sibiu a cedat sâmbătă, la Lupeni, 1-2 (0-0) cu Minerul, în etapa a 19-a a Ligii 3.

Pentru a mai fi avut șanse la play-off, Inter trebuia să câștige la Lupeni, pe terenul uneia dintre cele mai bune echipe ale seriei.

Golurile au venit abia după minutul 78, când gazdele au deschis scorul prin Stana. În minutul 87, sibienii au reușit să egaleze prin Bârză.

În ultimul minut de prelungiri, Minerul a marcat golul victoriei prin Ehsun.

Sibienii rămân pe locul 6 în serie, cu 24 de puncte din 18 jocuri și au șanse minime să mai prindă play-offul.

ACS Mediaș este pe locul 3, cu 31 de puncte, echipa de pe malul Târnavei Mari având șanse reale să prindă primele patru locuri.