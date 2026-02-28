iranul ripostează: a atacat kuwait-ul și emiratele arabe unite / video

Cel puțin o persoană a murit la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, după ce mai multe rachete au fost lansate din Iran.

Armata iraniană a anunțat sâmbătă dimineața, că a lansat atacuri asupra a patru baze militare americane din Qatar, Bahrein, Kuweit și Emiratele Arabe Unite, ca răspuns la atacurile comune americano-israeliene asupra Iranului desfășurate în dimineața zilei de 28 februarie.

Printre țintele vizate s-au numărat baza aeriană Al Udeid din Qatar, baza aeriană Al Salem din Kuweit, baza aeriană Al Dhafra din Emiratele Arabe Unite și flota navală americană din Bahrein.

Explozii puternice au fost raportate sâmbătă dimineață și la Ierusalim, după ce sirenele de raid aerian au răsunat în oraș. Totuși, Magen David Adom, echivalentul israelian al Crucii Roșii, a precizat că nu a fost primită nicio informație despre rachete care și-au lovit țintele.

Autoritățile au precizat că sistemele de apărare aeriană au reușit să intercepteze mai multe proiectile, însă incidentul s-a soldat cu cel puțin o victimă în capitala Emiratelor.

Guvernul Emiratelor Arabe Unite a condamnat atacul, calificându-l drept „o încălcare flagrantă a suveranității naționale și a dreptului internațional”, și a transmis că „își rezervă dreptul deplin de a răspunde acestei escaladări”.

Incidentul survine pe fondul unui atac comun condus de Israel și Statele Unite ale Americii asupra Iranului, desfășurat sâmbătă dimineață.

Ministerul de Externe al Iranului a declarat că, deși era conștient de „intențiile” SUA și Israelului de a lansa atacuri, a intrat totuși în negocieri. Oficialii iranieni recunosc că atacurile au avut loc „în timp ce Iranul și Statele Unite se aflau în mijlocul unui proces diplomatic”.

A treia rundă de negocieri indirecte privind programul nuclear între Iran și SUA a avut loc pe 26 februarie, la Geneva, fără a se înregistra vreun progres. În luna mai a anului trecut, au avut loc cinci runde de negocieri, toate fără rezultate, iar a șasea rundă, programată pentru iunie 2025, a fost anulată după ce Israelul a lansat atacuri surpriză asupra unor ținte iraniene, declanșând un conflict de 12 zile în care SUA au lovit trei obiective nucleare iraniene importante.

Donald Trump a susținut pe Truth Social că Iran a încercat să interfereze în alegerile din SUA din 2020 și 2024, încercând să-l împiedice să câștige președinția.

Până în prezent, singura țară care nu a fost lovită de Iran și care găzduiește baze ale SUA este Oman.

Mai mulți comandanți ai Gărzilor Revoluționare din Iran și oficiali politici au fost uciși sâmbătă într-o serie de atacuri americano-israeliene, a declarat pentru Reuters o sursă iraniană apropiată conducerii țării.

