lucrări deblocate pentru un tronson important de pe autostrada sibiu - pitești: guvernul a emis un oug

Guvernul României a adoptat vineri, 27 februarie, Ordonanța de Urgență care permite continuarea procedurii de revizuire a acordului de mediu pentru tronsoanele montane 2 și 3 ale Autostrăzii Sibiu – Pitești (A1), între Boița și Tigveni.

Potrivit Economedia, autostrada Sibiu – Pitești reprezintă veriga lipsă a coridorului care leagă Portul Constanța de vestul Europei. Obiectivul Ministerului Transporturilor este ca, până la finalul acestei decade, românii să poată circula pe autostradă de la Constanța până la granița vestică cu Ungaria.

Imagini recente cu lucrările din zona Boița au fost publicate pe contul de YouTube al pasionatului de infrastructură Ioan Adrian Gica. Filmările arată lucrările la structurile autorizate și portalele tunelului Boița 1, inclusiv torcretarea cu beton și excavațiile pentru aducerea la cotă a tunelului. Autorul filmării notează că antreprenorul turc se pregătește să accelereze ritmul șantierului.

„Este un pas esențial. Fără această intervenție legislativă, cele mai dificile lucrări ale autostrăzii, din zonele protejate ale Parcului Național Cozia, nu ar fi putut continua. Obiectivul nostru este foarte clar: în următoarele luni vom finaliza revizuirea acordului de mediu și vom emite ultimele autorizații de construire. Tronsoanele grele de munte de pe Sibiu – Pitești vor fi integral în șantier, iar lucrările vor putea avansa susținut pe toată lungimea proiectului”, a declarat Cosma.

Stadiul lucrărilor pe tronsoanele montane

Secțiunea 4 (Curtea de Argeș – Tigveni, 9,86 km): 85,50% finalizată, termen contractual 2027, posibilă deschidere 2026.

Secțiunea 3 (Cornetu – Tigveni, 37,40 km): 11,89% finalizată, termen contractual 2028.

Secțiunea 2 (Boița – Cornetu, 31,33 km): 7,97% finalizată, termen contractual 2028.

Aceste trei secțiuni, însumând 78,8 km, fac parte din tronsonul montan al autostrăzii, prima din România care va traversa Carpații.

Alte secțiuni deja deschise traficului:

Secțiunea 1 (Sibiu – Boița, 13,17 km): deschisă în decembrie 2022 de constructorul austriac Porr.

Lotul 5 (Curtea de Argeș – Băiculești, 16 km): deschis în decembrie 2024 de constructorul italian WeBuild, cu 8 luni mai devreme. Lungimea totală a lotului 5 este de 30,35 km, cu diferența de traseu deschisă pe 11 iunie 2025.

Contractul pentru Lotul 3 (Tigveni – Cornetu, 37 km), semnat în august 2022 cu asocierea WeBuild (Italia) – Tancrad (România), prevede construirea a două noduri rutiere și 55 de structuri, finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport. Deși termenul contractual de deschidere este 2027, autorizațiile au fost emise abia în decembrie 2024, ceea ce face ca termenul real de finalizare să fie 2028.

Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat, a precizat că autoritățile vizează inaugurarea Lotului 3 pe 1 decembrie 2028, marcând 110 ani de la Unirea României.