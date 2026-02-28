S-au împlinit doi ani de la tragicul accident de la Cisnădie, în urma căruia și-a pierdut viața polițistul local Radu Trihenea.
Acesta se afla în timpul serviciului, în seara zilei de 13 februarie 2024, unde monitoriza buna desfășurare a traficului rutier în zona unor inundații. Din nefericire, un șofer care circula cu viteză nu a putut evita șantierul la timp și l-a lovit în plin. Afară era seară și condiții meteo nefavorabile.
În urma accidentului, bărbatul în vârstă de 38 de ani a fost grav rănit, fiind operat de urgență. Cu toate că medicii au depus toate eforturile, bărbatul a decedat.
Colegii fostului polițist local Radu Trihenea s-au adunat la Cisnădie și au organizat Slujba de Parastas. Aceștia au păstrat și un moment de reculegere.
CITEȘTE ȘI: Polițist local lovit de o mașină la Cisnădie, în timp ce dirija traficul. Bărbatul de 37 de ani a fost grav rănit
FOTO: Primăria Orașului Cisnădie
Ultima oră
- Nereguli la Ministerul Apărării: mii de angajați beneficiau de sporuri de anticorupție acum 4 minute
- Palatul conducătorului iranian Ali Khamenei, făcut una cu pământul: încă se duc lupte grele / video acum 39 de minute
- Lucrări deblocate pentru un tronson important de pe autostrada Sibiu – Pitești: Guvernul a emis un OUG acum 2 ore
- CSC Șelimbăr, victorie pe muchie de cuțit cu Chiajna: 3 puncte vitale pentru “călăreții roșii” acum 2 ore
- Momente emoționante la Cisnădie: colegii fostului polițist local călcat de o mașină în 2024, s-au strâns să îl comemoreze / foto acum 3 ore