momente emoționante la cisnădie: colegii fostului polițist local călcat de o mașină în 2024, s-au strâns să îl comemoreze / foto

S-au împlinit doi ani de la tragicul accident de la Cisnădie, în urma căruia și-a pierdut viața polițistul local Radu Trihenea.

Acesta se afla în timpul serviciului, în seara zilei de 13 februarie 2024, unde monitoriza buna desfășurare a traficului rutier în zona unor inundații. Din nefericire, un șofer care circula cu viteză nu a putut evita șantierul la timp și l-a lovit în plin. Afară era seară și condiții meteo nefavorabile.

În urma accidentului, bărbatul în vârstă de 38 de ani a fost grav rănit, fiind operat de urgență. Cu toate că medicii au depus toate eforturile, bărbatul a decedat.

Colegii fostului polițist local Radu Trihenea s-au adunat la Cisnădie și au organizat Slujba de Parastas. Aceștia au păstrat și un moment de reculegere.

FOTO: Primăria Orașului Cisnădie