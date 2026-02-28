muniție de război descoperită în pădurea șopa: au intervenit pirotehniștii / foto

În cursul zilei de astăzi, sâmbătă, 28 februarie, echipajul pirotehnic din cadrul ISU Sibiu a intervenit într-o misiune specifică de asanare și neutralizare a muniției rămase neexplodate.

Intervenția a avut loc în Pădurea Şopa din Șelimbăr, după ce un cetățean a anunțat descoperirea la 112.

La fața locului, specialiștii au identificat o bombă de aruncător, calibru 82 mm, rămasă neexplodată. Elementul de muniție a fost ridicat în condiții de siguranță și depozitat corespunzător, urmând să fie distrus ulterior.

Reprezentanții ISU reamintesc cetățenilor că, în cazul descoperirii unor elemente de muniție rămase neexplodate, este esențial să fie respectate următoarele măsuri de prevenire:

nu atingeți aceste elemente;

nu le loviți și nu le mișcați din locul în care le-ați găsit;

nu încercați să le demontați componentele și nu le transportați sau depozitați în locuințe, la locul de muncă ori în centre de colectare a fierului vechi;

anunțați de urgență ISU sau Poliția, prin apel la 112, pentru intervenția specialiștilor în vederea ridicării și distrugerii acestora.

Autoritățile subliniază că astfel de muniții pot fi extrem de periculoase, chiar dacă sunt vechi, și pot provoca explozii în cazul manipulării necorespunzătoare.