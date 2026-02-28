nereguli la ministerul apărării: mii de angajați beneficiau de sporuri de anticorupție

Curtea de Conturi a descoperit nereguli majore la Ministerul Apărării, unde aproximativ 14.000 de angajați încasau sporul de 12,5% pentru anticorupție.

Controlul vine în urma unor abateri de la legea care prevede că doar 3.000 de persoane au dreptul la acest beneficiu. În urma constatărilor, sporul a fost retras pentru 11.000 de beneficiari care îl primeau fără bază legală.

Potrivit Mediafax, anunțul a fost făcut chiar de ministrul Apărării, Radu Miruță, care a precizat că măsura a fost luată în urma concluziilor Curții de Conturi.

9,53 miliarde de euro pentru Ministerul Apărării prin programul SAFE

Din totalul fondurilor alocate prin programul SAFE, 9,53 miliarde de euro revin Ministerului Apărării. Potrivit lui Radu Miruță, aproximativ 70% din această sumă va fi cheltuită pe teritoriul României.

„Vreo 4-5 miliarde de euro se vor învârti prin interacțiune comercială în România”, a precizat Miruță

Restul fondurilor din programul SAFE sunt direcționate către investiții în autostrăzi și gestionarea situațiilor de urgență.

Planul ministerului este atragerea unor producători internaționali care să investească în aceste unități de producție, în schimbul unor contracte consistente.