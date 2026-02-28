palatul conducătorului iranian ali khamenei, făcut una cu pământul: încă se duc lupte grele / video

Palatul liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, ar fi fost complet distrus în urma atacurilor lansate sâmbătă, 28 februarie, potrivit unor informații încă neconfirmate oficial.

Sursele din Iran transmit faptul că reședința oficială a ayatolahului a fost una dintre principalele ținte ale operațiunii militare desfășurate împotriva Iranului. Deocamdată, nu există o confirmare oficială privind amploarea distrugerilor și nici din partea autorităților iraniene, nici din partea celor din Israel.

Șapte rachete au căzut într-o zonă aflată în apropierea palatului prezidențial din Shemiran, în nordul Teheranului, dar și în vecinătatea complexului asociat liderului suprem.

Se duc lupte grele

Toate țintele de rang înalt din conducerea iraniană ar fi fost vizate de atacuri în cursul zilei de sâmbătă. Nu este clar dacă Ali Khamenei se afla în palat în momentul atacului sau dacă a fost evacuat anterior.

Informațiile apărute în presa israeliană provin exclusiv din surse anonime și nu au fost confirmate oficial. În lipsa unei reacții publice din partea Teheranului, situația rămâne neclară, iar detaliile privind eventuale victime sau consecințe politice sunt, la această oră, necunoscute.

Contextul regional este extrem de tensionat, iar o eventuală confirmare a distrugerii reședinței liderului suprem ar putea marca o escaladare majoră a conflictului din zonă.

