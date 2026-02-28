războiul din iran închide strâmtoarea ormuz: este principala rută a transportului petrolier

Gărzile Revoluționare Iraniene au închis Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul global de petrol.

Această măsură afectează direct aproximativ 20% până la 30% din consumul mondial de țiței, tranzitat zilnic prin zonă, și ar putea genera un șoc major pe piețele energetice internaționale.

Potrivit Mediafax, decizia Iranului survine în contextul escaladării conflictului regional din Orientul Mijlociu. Strâmtoarea Ormuz este principala arteră de export pentru petrolul produs de state precum Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Irak.

Blocarea acestei rute critice afectează fluxurile de petrol către Asia, Europa și America de Nord, crescând riscul întârzierilor majore în livrări și presiunea asupra lanțurilor globale de aprovizionare.

De ce este critică închiderea Strâmtorii Ormuz pentru economia globală

Experții în energie avertizează că o astfel de blocare reprezintă unul dintre cele mai grave scenarii pentru piețele globale. Aproximativ o treime din petrolul transportat pe mare la nivel mondial trece prin această rută îngustă, care are doar câteva zeci de kilometri lățime în anumite puncte.

O blocare prelungită ar putea duce la creșteri explozive ale prețului petrolului, alimentând inflația globală și afectând economiile dependente de importuri energetice.

În lipsa unor rute alternative viabile, stocurile strategice ale statelor consumatoare ar putea fi rapid epuizate.