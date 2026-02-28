sua și israel atacă iranul: explozii puternice și mai multe clădiri distruse / video

Israelul a lansat sâmbătă un atac asupra Iranului, iar Statele Unite ale Americii participă la operațiune, potrivit unor surse citate de presa internațională.

Iranul a anunțat închiderea întregului său spațiu aerian, în contextul escaladării fără precedent a tensiunilor din regiune.

Conform presei iraniene, țintele confirmate în Teheran sunt:

Ministerul Informațiilor din Iran

Ministerul Apărării din Iran

Biroul Liderului Suprem

Agenția Iraniană pentru Energie Atomică

Complexul militar Parchin

Potrivit Mediafax, un fum gros s-a ridicat din districtul din Teheran unde locuiește în mod normal liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei. Martorii au relatat că fum a fost observat și în zona în care se află palatul prezidențial și Consiliul Național de Securitate.

În paralel, ministrul Apărării al Israelului, Israel Katz, a declarat stare de urgență pe întreg teritoriul țării. Sirenele de alarmă au răsunat în mai multe zone din Israel, iar armata israeliană a anunțat că alerta preventivă a fost emisă „pentru a pregăti populația pentru posibilitatea lansării de rachete către statul Israel”.

Escaladarea are loc pe fondul tensiunilor ridicate dintre Iran și Statele Unite ale Americii privind programul nuclear al Teheranului, într-un moment în care regiunea se confruntă cu una dintre cele mai grave crize de securitate din ultimii ani.