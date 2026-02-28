toți nou-născuții din românia vor fi testați preventiv pentru boli rare

România face un pas semnificativ pentru sănătatea nou-născuților prin lansarea Registrului Național de Screening Neonatal, un sistem digital care va permite depistarea bolilor rare mult mai devreme, chiar înainte de apariția simptomelor.

Testarea va fi efectuată în primele zile de viață ale bebelușilor.

Deși platforma este deja funcțională din punct de vedere tehnic, în prezent se fac ajustări pentru a permite comunicarea eficientă cu alte baze de date medicale. Potrivit ministrului Sănătății, sistemul va fi aprobat prin hotărâre de Guvern și va deveni complet operațional odată cu aprobarea bugetului pentru 2026.

Prin intermediul Registrului, medicii vor putea urmări rapid rezultatele testelor efectuate nou-născuților și vor putea interveni prompt în cazul depistării unor afecțiuni rare sau grave. Autoritățile susțin că programul aduce România mai aproape de standardele Uniunii Europene în neonatologie și crește șansele copiilor de a avea o viață sănătoasă.

Lansarea Registrului a avut loc la Palatul Cotroceni, în cadrul unui eveniment organizat de Ministerul Sănătății și Administrația Prezidențială. Programul național de screening și prevenție urmărește extinderea testării preventive și asigurarea unui acces egal la diagnostic și tratament pentru fiecare nou-născut din România.