usr a lansat „românia 2036”, cea mai ambițioasă campanie de soluții pentru viitorul țării. dominic fritz: e un exercițiu de responsabilitate și curaj intelectual

USR a prezentat ieri, 27 februarie, la Congresul partidului de la Sibiu, proiectul România 2036, un plan de politici publice menit să contureze scenarii de dezvoltare pe termen lung pentru România, având ca orizont anul 2036.

La un deceniu de la înființare, USR își reafirmă ambiția de a juca un rol diferit în politica românească: nu doar de a răspunde crizelor imediate, ci de a planifica strategic și de a oferi o viziune coerentă pentru viitor.

Proiectul a debutat cu o etapă internă, în care membrii USR au ales 4 teme strategice dintr-un total de 7, considerate esențiale pentru viitorul României.

„Într-un moment în care politica românească suferă de lipsă de coerență, viziune și planificare strategică, acest proiect este un exercițiu de responsabilitate și curaj intelectual. Construim, printr-un proces deschis tuturor românilor, un document strategic cu ținte clare și pași bine definiți. În lunile următoare, vom genera o dezbatere națională despre cum construim România 2036, pe care vrem să o purtăm nu doar în urban, ci și în rural”, a declarat Președintele USR Dominic Fritz, la Congresul „Viitorul acum”, desfășurat la Sibiu.

În urma votului intern, cele patru teme alese sunt:

Viitorul educației – Educația în 2036 va trebui să răspundă unor provocări radicale: automatizarea muncii, diversitatea culturală, nevoia de învățare continuă. Cum arată o școală relevantă în 2036? Ce competențe vor fi esențiale pentru cetățeni activi și adaptabili? Cum putem construi un sistem educațional flexibil, echitabil și conectat la realitățile tehnologice și sociale ale viitorului?

Viitorul sănătății – În 2036, sistemul de sănătate va trebui să fie digitalizat, centrat pe prevenție și capabil să răspundă rapid la crize sanitare. Cum putem construi un sistem care pune pacientul în centru? Ce reforme sunt necesare pentru a combate bolile cronice, a susține sănătatea mintală și a integra tehnologia în îngrijire? Cum putem asigura echitate în accesul la servicii medicale și sustenabilitate financiară?

Viitorul siguranței naționale – În 2036, siguranța națională va depinde nu doar de apărare militară, ci și de capacitatea de a gestiona riscuri cibernetice, energetice și informaționale. Cum construim o societate rezilientă și pregătită pentru crize? Ce instituții trebuie reformate? Cum ne protejăm democrația într-un mediu global instabil? Și ce rol poate juca România în arhitectura de securitate europeană?

Viitorul satului românesc – În 2036, satul românesc ar putea fi fie un spațiu revitalizat, conectat și prosper, fie o zonă marginalizată, afectată de depopulare și declin economic. Cum putem transforma ruralul într-un motor de dezvoltare durabilă? Ce rol vor juca digitalizarea, infrastructura inteligentă și economia locală? Putem imagina sate în care tinerii revin, serviciile publice sunt accesibile, iar tradiția se împletește cu inovația?

În următoarea etapă, care se va desfășura în luna martie, fiecare temă va fi analizată de câte un expert extern, cu libertate deplină de a imagina scenarii pentru România în 2036. Rolul acestora nu este de a oferi soluții definitive, ci de a stimula dialogul, întrebările curajoase și dezbaterea publică. Scenariile vor fi lansate public, în dezbatere națională.

După dezbaterea națională, proiectul intră în etapa de co-creare de politici publice, cu obiectivul clar de a genera modificări legislative concrete. Toate materialele – scenarii, idei și propuneri – vor fi reunite într-un document strategic: România 2036, care va fi lansat la Congresul Național USR din toamnă.