usr propune la sibiu o reformă administrativ-teritorială istorică: fritz: „în loc de 3.000 de primării, haideți să facem 1.000 care livrează multe”

În discursul său de deschidere a Congresului Național al USR de la Sibiu, președintele partidului, Dominic Fritz, a lansat un apel ferm pentru o reorganizare profundă a statului român. În fața sutelor de delegați, liderul USR a argumentat că actualul model de administrare este depășit și a propus o reducere drastică a numărului de unități administrativ-teritoriale.

Tăierile de personal nu sunt suficiente fără o reorganizare reală

Fritz a criticat abordarea actualului guvern, subliniind că simpla tăiere a unor cheltuieli de personal, deși necesară, nu reprezintă o reformă autentică. „Nu-i suficient să tai dacă statul rămâne la fel de ineficient și la fel de ignorant față de nevoile reale ale cetățenilor, doar la costuri ușor mai mici”, a explicat liderul USR. Acesta a avertizat că, în lipsa unei reorganizări administrativ-teritoriale, „nu se va schimba nimic fundamental” în modul de funcționare a administrației publice.

Proiect transpartinic pentru 1.000 de primării puternice

Viziunea prezentată de USR presupune comasarea localităților pentru a crea structuri administrative viabile economic și operațional. Soluția avansată de Dominic Fritz este clară: „În loc de 3.000 de primării care livrează puțin, haideți să facem 1.000 de primării care livrează multe”.

Conștient de dificultatea politică a unui astfel de demers, Fritz a lansat o invitație către toate formațiunile parlamentare pentru a constitui o comisie dedicată. Scopul acesteia ar fi găsirea unei soluții consensuale, transpartinice, care să ducă la o reformă istorică și la o descentralizare reală a României.

Birocrația, instrument de protejare a sistemului

În cadrul aceluiași discurs, președintele USR a lansat un atac dur la adresa coaliției PSD-PNL, acuzând cele două partide că refuză să reformeze statul pentru că ele însele reprezintă „statul român nereformat”. Fritz a susținut că orice reformă structurală autentică ar distruge rețeaua de influență și interese construită în ultimele trei decenii.

„De ce e așa de greu să debirocratizăm? Pentru că plimbatul hârtiilor a devenit un scop în sine și scopul este să justifice activitatea care umflă structurile de stat”, a conchis liderul politic, militând pentru o debirocratizare radicală care să elimine birocrația inutilă și să elibereze spiritul antreprenorial din România.