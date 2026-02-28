usr și-a modernizat statutul: filiale responsabilizate, vot pluralist și conducere deschisă comunității

USR a adoptat, în cadrul Congresului desfășurat sâmbătă, 28 februarie 2026, la Sibiu, o serie de modificări importante la statutul partidului.

Președintele Dominic Fritz a salutat atingerea tuturor obiectivelor pe care și le-a propus pentru Congres. El a depus personal trei amendamente, adoptate toate cu o majoritate covârșitoare, care reprezintă o etapă semnificativă în procesul de modernizare și eficientizare a organizației.

„De când s-a fondat USR acum 10 ani, România și lumea din jur s-au schimbat profund. Iar noi, ca partid, am învățat multe. Acum a fost momentul să transpunem aceste lecții și schimbări într-un statut mai eficient, mai coerent și mai focusat pe ceea ce contează pentru orice partid politic: să câștigăm alegeri. Reforma răspunde nevoii de a construi un partid mai responsabil, mai deschis și mai orientat spre rezultate concrete pentru cetățeni”, a declarat Dominic Fritz.

Astfel, cei 500 de delegați au introdus în statut condiții de performanță pentru filialele județene, cu posibilitatea ca Biroul Național, cu o majoritate de două treimi, să poată demite conducerea unei filiale care nu își îndeplinește obligațiile. Primul criteriu de performanță îl reprezintă rezultatele obținute în alegerile locale și naționale.

„Este un mecanism de responsabilizare care urmărește creșterea eficienței organizatorice și politice a filialelor”, a spus Dominic Fritz.

O altă schimbare esențială reformează sistemul de vot pentru funcțiile interne și înlocuiește regula „câștigătorul ia totul” cu un sistem pluralist care asigură reprezentarea tuturor curentelor de opinie în structurile de conducere.

Congresul USR a decis că dă dreptul forurilor de conducere să coopteze personalități valoroase din comunitate, care aderă la partid.

Președintele Dominic Fritz a subliniat că măsura urmărește atragerea de expertiză și credibilitate suplimentare în structurile decizionale ale partidului. „Reflectă angajamentul USR față de deschidere și față de oamenii de valoare din societatea civilă, mediul de afaceri și comunitatea academică”, a explicat Dominic Fritz.

În procesul de modificare a statutului, care a durat 3 luni, au fost depuse 300 de amendamente.

Acestea au fost dezbătute și filtrate de o Comisie Tehnică, Biroul Național al USR, Comitetul Politic și de Congres ca for suprem de decizie.

Multe dintre aceste amendamente au fost tehnice cu scopul de a fluidiza procesul de decizie intern.

Unul dintre amendamentele respinse cu o majoritate de peste 90% a fost o propunere de limitare a tuturor mandatelor interne și externe deținute de membrii USR la două, inclusiv pentru primarii aleși ai USR.

La 10 ani de la fondare, reformele statutare adoptate astăzi reprezintă o maturizare a organizației și o aliniere a regulilor interne la realitățile politice ale momentului.

USR demonstrează că este un partid capabil de autoreformă și dedicat pluralismului, performanței electorale și deschiderii către societate.