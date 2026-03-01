accident grav pe valea oltului: un tir s-a răsturnat într-un șanț / foto video

Un accident rutier grav a avut loc pe DN7, pe Valea Oltului, în localitatea Proieni, după ce un TIR s-a răsturnat într-un șanț.
La fața locului s-au deplasat de urgență pompierii militari vâlceni, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare și o ambulanță SAJ, pentru asigurarea măsurilor de prevenire și acordarea primului ajutor.
Șoferul TIR-ului a fost extras din cabină, conștient, fiind predat echipajului medical pentru îngrijiri medicale de specialitate. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
Traficul în zonă se desfășoară cu restricții, pe un singur sens, alternativ, până la finalizarea intervenției.
