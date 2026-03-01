accident pe dn1, lângă șelimbăr: una dintre mașini s-a răsturnat / foto video

Un accident rutier s‑a produs în urmă cu puțin timp, duminică seara, 1 martie, pe DN1, lângă localitatea sibiană Șelimbăr.

UPDATE ora 17:48 – Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un șofer în vârstă de 19 ani, din Ungaria, care conducea un autoturism pe direcția Sibiu – Veștem, nu s-a asigurat înainte de schimbarea benzii și a intrat în coliziune cu un alt autoturism aflat pe banda 2, condus de un bărbat în vârstă de 47 de ani, din Tălmaciu.

În urma accidentului, trei persoane au fost rănite: doi adulți și un copil de 3 ani. Bărbatul de 47 de ani și o femeie de 20 de ani au suferit excoriații și atacuri de panică, iar fetița de trei ani, fără traumatisme vizibile, a fost transportată la CPU Luther. Adulții au fost preluați de echipajele medicale și duși la UPU Sibiu pentru investigații suplimentare.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Potrivit primelor date, în accidentul rutier sunt implicate două mașini. În urma impactului, una dintre acestea s-a răsturnat pe prima bandă de circulație. La fața locului intervin mai multe echipaje de prim-ajutor și Poliție.

Martorii la eveniment au declarat pentru Ora de Sibiu faptul că, în urma accidentului, au rezultat 3 victime: o femeie, un bărbat și un copil.

Traficul este blocat pe prima bandă a sensului Sibiu – Veștem.

FOTO VIDEO: David Creangă