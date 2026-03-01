atac cu rachete soldat cu 8 morți și zeci de răniți lângă ierusalim / video

Opt persoane au fost confirmate moarte în urma unui atac cu rachete asupra unei clădiri rezidențiale din apropierea Ierusalimului.

Tragedia s-a produs în orașul Beit Shemesh, unde un bloc de locuințe a fost lovit direct de o rachetă. Serviciul de urgență israelian, Magen David Adom a anunțat că alte aproape 30 de persoane au fost rănite, dintre care două sunt în stare gravă.

Potrivit Mediafax, clădirea a suferit avarii majore în urma impactului și s-a prăbușit parțial.

תיעוד: זירת הנפילה באזור בית שמש pic.twitter.com/UB7AM0wtZs — הארץ חדשות (@haaretznewsvid) March 1, 2026

„Ca urmare a loviturii directe, clădirea a suferit daune grave și s-a prăbușit”, au transmis autoritățile.

Imaginile de la fața locului arată pompieri intervenind pentru stingerea incendiilor și coloane dense de fum ridicându-se din zona impactului.

Este cel mai grav incident înregistrat în Israel de la începutul ripostei Iranului cu rachete balistice, declanșată sâmbătă. Armata israeliană a precizat că majoritatea rachetelor lansate de Iran au fost interceptate, însă a avertizat că sistemele de apărare nu pot opri toate proiectilele.

Forțele de apărare israeliene au anunțat că echipele de intervenție și personalul medical acționează la locul atacului. Un elicopter a fost trimis pentru evacuarea de urgență a răniților în stare gravă.