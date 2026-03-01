mae activează celula de criză: peste 1.000 de români blocați în orientul mijlociu cer ajutor

Ministerul Afacerilor Externe a activat celula de criză, după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu.

Peste 1.000 de cetățeni români aflați în zonele afectate au solicitat asistență consulară în ultimele 24 de ore. Până în acest moment, nu a fost confirmată nicio victimă din România.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, zborurile comerciale și cele charter sunt imposibile în această etapă. Purtătorul de cuvânt al instituției, Andrei Țărnea, a declarat că spațiile aeriene ale majorității statelor afectate sunt închise, iar nici zborurile umanitare operate cu aeronave militare nu sunt fezabile deocamdată.

„Când acest lucru va fi posibil, se vor lua măsurile necesare”, transmite MAE.

Până atunci, celula de criză și echipele consulare lucrează la opțiuni de repatriere.

Trei recomandări urgente pentru români

Ministerul Afacerilor Externe a emis trei recomandări urgente pentru cetățenii români din zonele afectate:

înregistrarea la consulatul român, cu datele de contact și locația exactă;

respectarea strictă a instrucțiunilor autorităților locale privind adăpostirea;

evitarea deplasărilor inutile, întrucât orice mișcare poate reprezenta un risc suplimentar.

În ultimele 24 de ore, call center-ul Ministerului Afacerilor Externe a primit peste 450 de apeluri. Misiunile diplomatice și consulare din teren au înregistrat alte sute de solicitări. În total, numărul cererilor de asistență depășește 1.066, fără a include solicitările din Emiratele Arabe Unite.

Printre românii blocați în zonele afectate se află copii, minori, familii cu vârstnici, persoane aflate în tratament medical și persoane cu nevoi speciale. Aceștia reprezintă prioritatea numărul 1 pentru echipele consulare.

Ministerul Afacerilor Externe precizează că intensitatea operațiunilor militare actuale depășește ceea ce s-a înregistrat în vara anului trecut, iar în acest moment nimeni nu poate estima cu precizie durata conflictului.