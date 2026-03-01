ministerul de externe, mesaj important pentru românii blocați în orientul mijlociu: „rămâneți în siguranță până la reluarea zborurilor”

MAE a transmis o avertizare pentru românii aflați blocați în Orientul Mijlociu, subliniind că prioritatea ministerului este siguranța acestora.

Autoritățile le recomandă românilor să rămână în țările în care se află și să urmeze instrucțiunile oferite de forțele de ordine locale.

Potrivit Digi24, reîntoarcerea în România va fi posibilă doar după reluarea zborurilor comerciale sau prin eventuale operațiuni de repatriere organizate la nivel național sau european, condiționate de deschiderea spațiilor aeriene.

„În condițiile în care în zonă zboară drone și rachete de croazieră, niciun tip de zbor nu poate fi operat în siguranță”, a explicat Ministerului de Externe, Andrei Țărnea

Referitor la cheltuielile românilor blocați, MAE precizează că agențiile de turism și companiile aeriene trebuie să asigure cazarea acestora pe durata situațiilor excepționale.

Cetățenii sunt sfătuiți să-și înregistreze prezența și datele de contact la consulate și să insiste la telefoanele de urgență sau să folosească aplicația consulară a MAE pentru informații în timp real.

Situația din Orientul Mijlociu rămâne extrem de tensionată după atacurile iraniene ca ripostă la operațiunile militare ale SUA și Israelului, vizând baze americane. Până acum, nu sunt raportate victime române.

În prezent, războiul a intrat în a doua zi după uciderea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, în operațiunea israeliană „Roaring Lion”, în timp ce SUA a desfășurat misiunea „Epic Fury”. Iranul continuă riposta, iar manifestații pro-Iran au loc în mai multe state, inclusiv Pakistan și Irak.