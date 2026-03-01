războiul din iran afectează și românia: prețul benzinei ar putea depăși pragul de 10 lei litrul

Prețul carburanților în România riscă să depășească pragul de 10 lei pe litru dacă barilul de petrol se stabilizează între 90 și 100 de dolari, ca efect al tensiunilor generate de conflictul din Iran.

Atacul asupra Iranului și riposta ulterioară au reaprins tensiunile în jurul Strâmtorii Ormuz, care reprezintă o rută vitală pentru aproximativ 20% – 30% din petrolul consumat zilnic la nivel mondial.

Prețul petrolului nu depinde doar de cerere și ofertă, ci și de percepția riscurilor geopolitice. Orice majorare a barilului cu 10-20 de dolari poate genera efecte în lanț: creșterea costurilor de transport, scumpirea alimentelor și presiuni asupra inflației.

Impact direct în România

În România, unde taxele reprezintă peste jumătate din prețul carburanților, efectele sunt directe. Creșterea prețului petrolului afectează transporturile, agricultura și industria, iar costurile suplimentare sunt transferate consumatorilor. Conform calculelor AEI, o creștere a prețului țițeiului cu 10 dolari/baril se traduce în +0,70 lei/litru, iar +20 dolari/baril în +1 leu/litru la pompă.

Când vom simți scumpirile la pompă

Efectele se vor resimți în România în câteva zile până la 2-3 săptămâni, în funcție de stocuri, contractele rafinăriilor și cursul valutar. În scenariul unui conflict prelungit, impactul se va extinde la întreaga economie, afectând costurile operaționale ale companiilor și presiunea asupra bugetului de stat.