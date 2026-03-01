reacții contrastante în iran după moartea lui ali khamenei: sărbătoare și doliu în aceeași noapte

Într-o nouă zi marcată de conflict în Orientul Mijlociu, informațiile privind presupusa ucidere a ayatollahului Ali Khamenei în urma loviturilor lansate de Statele Unite și Israel au provocat reacții puternice în Iran.

Autoritățile iraniene au anunțat 40 de zile de doliu public, în timp ce în mai multe orașe au fost raportate atât manifestări de bucurie, cât și adunări de comemorare.

Potrivit mai multor înregistrări video publicate pe rețelele sociale, în timpul nopții oameni din diverse orașe au ieșit pe străzi pentru a sărbători. Filmările din orașul Isfahan, din centrul Iranului, surprind persoane care aclamă și claxonează în semn de bucurie după răspândirea veștii.

Un alt videoclip prezintă oameni adunați în jurul unui foc de tabără, în timp ce artificiile luminează cerul nopții. Mai multe familii ale protestatarilor uciși au sărbătorit, de asemenea, pe străzi și în locuințele lor.

În paralel, în capitală și în alte centre urbane au avut loc adunări pro-guvernamentale pentru a marca moartea liderului suprem. În Teheran, imagini difuzate de agențiile de presă arată oameni adunați în stradă pentru a-l plânge pe Ali Khamenei, unii dintre ei ținând în mâini fotografii ale acestuia.

Mulțimi numeroase s-au strâns și în Piața Revoluției Imam Khomeini din Isfahan, iar steagurile au fost coborâte în bernă. Oamenii se roagă, iar instituțiile media și-au schimbat imaginile de profil de pe rețelele de socializare în culoarea neagră, în semn de doliu.