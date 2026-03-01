vacanță transformată în coșmar pentru familia brenciu: sunt blocați din cauza războiului din iran

Artistul Horia Brenciu a rămas blocat în orașul Kuala Lumpur, capitala țării Malaysia, după ce zborul cu care trebuia să ajungă în Doha, capitala Qatar, de unde urma să ia conexiunea spre București, capitala România, s-a întors din drum la jumătatea traseului.

Cursa MH0160, operată de Malaysia Airlines, a decolat din Kuala Lumpur cu destinația Doha, însă după aproape trei ore de zbor, din totalul de șase ore și 45 de minute, aeronava a revenit la aeroportul de plecare. La Doha, familia artistului avea programată ultima cursă spre București.

Fără explicații în aer, ipoteze printre pasageri

Potrivit mesajului transmis de Horia Brenciu, pe durata întoarcerii nu au fost oferite explicații clare din partea echipajului. În rândul pasagerilor au început rapid să circule speculații legate de tensiunile din Orientul Mijlociu, fiind invocate posibile incidente care ar fi implicat Israel, Iran sau Statele Unite.

Ulterior, o altă ipoteză a vizat un conflict major între Pakistan și Afganistan. Pasagerii au fost transportați în toiul nopții la un hotel din Kuala Lumpur, unde au fost cazați până la clarificarea situației. Artistul se află acolo împreună cu familia sa.

„Cu câtă ușurință poate devia un război destinele oamenilor”

Horia Brenciu a transmis că este pentru prima dată când se confruntă cu o astfel de situație, una pe care până acum o vedea doar la televizor. Artistul a subliniat că încearcă să rămână calm și să găsească soluții rapide pentru revenirea în țară, astfel încât planurile copiilor să nu fie afectate.

“Cu câtă ușurință poate devia un război destinele oamenilor. Și nu e vorba de câteva zeci, ci sute, mii de oameni. Cu siguranță au fost multe alt zboruri afectate de incident. Totul se poate schimba cât ai zice pește… din zbor. Tuturor din țară, sănătate și prietenilor noștri care ne așteaptă, multă răbdare, înțelegere și optimism.” a transmis Horia Brenciu pe Facebook

Horia Brenciu a subliniat că Kuala Lumpur se află departe de zona conflictului, iar gândurile sale se îndreaptă către cei aflați în proximitatea tensiunilor, inclusiv în Doha sau Dubai, unde situația este mult mai sensibilă.

El a precizat că nu intenționează să dramatizeze situația, ci preferă să se concentreze pe găsirea unei rute sigure spre casă.