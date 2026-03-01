zâmbete în trafic: șoferițele din sibiu, trase pe dreapta și "amendate" cu flori și mărțișoare / foto

Polițiștii sibieni au marcat începutul primăverii oferind șoferițelor depistate în trafic, nu amenzi, ci un gest simplu, dar încărcat de simbol – flori și mărțișoare.

Primăvara începe „mai bine” cu astfel de momente care aduc zâmbete și amintiri frumoase, iar polițiștii din Sibiu și-au dorit să transmită un mesaj de siguranță și bună dispoziție în trafic.

“Primăvara începe cu gesturi simple, dar din suflet. Drumuri sigure și o primăvară frumoasă tuturor! a transmis IPJ Sibiu