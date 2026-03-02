aproape o mie de amenzi și zeci de permise reținute în weekend la sibiu

În weekendul 27 februarie – 1 martie 2026, polițiștii sibieni au desfășurat acțiuni intense pentru prevenirea și combaterea încălcării normelor rutiere.

În cadrul controalelor, au fost constatate 8 infracțiuni la regimul circulației, au fost reținute 59 de permise de conducere, dintre care 4 pentru conducere sub influența alcoolului și 16 pentru depășirea vitezei regulamentare cu peste 50 km/h și au fost retrase 62 de certificate de înmatriculare.

De asemenea, polițiștii au aplicat peste 990 de sancțiuni contravenționale, dintre care 306 pentru depășirea limitei legale de viteză și 98 pentru lipsa centurii de siguranță, în valoare totală de peste 244.000 de lei.

Unul dintre cazurile semnalate s-a înregistrat pe 1 martie, în jurul orei 16:10, când polițiștii Secției nr. 1 Poliție Urbană Sibiu au oprit pe DJ106 A, în apropierea Pădurii Dumbrava din municipiul Sibiu, un moped condus de un bărbat în vârstă de 52 de ani, din Cisnădie.

Verificările au arătat că mopedul nu era înregistrat, iar polițiștii au deschis un dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

Autoritățile reamintesc conducătorilor auto importanța respectării legislației rutiere pentru siguranța lor și a celorlalți participanți la trafic.