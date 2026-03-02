backyard aduce vibe-ul de 8 martie: petrecere uriașă cu dj deny și sebastian la redal expo

Sibiul intră în atmosfera de 8 Martie cu o petrecere dedicată în totalitate femeilor, organizată de Backyard la Redal Expo. Evenimentul are loc vineri, 7 martie, de la ora 22:00, și promite o noapte în care energia, încrederea și feminitatea sunt în prim-plan.

Conceptul serii este clar: femeile sunt vedetele. Intrarea pentru ele este liberă pe tot parcursul nopții.

Capul de afiș al serii este DJ Deny, unul dintre cei mai apreciați DJ ai momentului, care va urca la pupitru alături de Sebastian, pentru un set special pregătit pentru această noapte. Muzica va ține ritmul unei petreceri în care vibe-ul este construit în jurul lor – femeile.

Petrecerea este organizată de Backyard, cunoscut pentru evenimentele sale cu energie puternică și producții de amploare. Organizatorii promit o seară dedicată încrederii și feminității, într-un spațiu pregătit pentru dans până dimineață.

Accesul pentru bărbați se face pe bază de bilet, în valoare de 50 de lei și pot fi procurate de AICI.

Evenimentul are loc la Redal Expo și marchează începutul weekendului dedicat Zilei Femeii la Sibiu, într-un cadru de club, cu muzică, vibe puternic și o atmosferă creată special pentru ele.

Pentru cei care vor să își asigure loc la masă, rezervările pot fi făcute la numărul 0743 272 597.