bebeluși abandonați într-o plasă de cumpărături: ce riscă mama și bunica acestora

Două femei sunt judecate pentru omor și tentativă de omor, după ce au ascuns gemeni născuți prematur într-o sacoșă de cumpărături.

Unul dintre copii a murit, iar celălalt a supraviețuit miraculos. Acum, atât mama iar ambele riscă închisoarea pe viață.

Potrivit Mediafax, femeia în vârstă de 26 de ani a născut doi gemeni. Imediat după naștere, aceasta este acuzată că i-a „înfășurat strâns” și i-a ascuns într-o plasă de cumpărături, beneficiind de ajutorul mamei sale.

„În niciun caz nu am vrut să-mi omor copiii. Am născut singură, în dureri. Propria mea mamă nu m-a sprijinit. Mi-a pus totul în spate”, a declarat mama acuzată de omor

Cele două femei sunt inculpate de omor și tentativă de omor și riscă condamnări pe viață

Incidentul s-a petrecut în noaptea de 23 spre 24 mai 2020, când bunica a sunat la pompieri, spunând doar că fiica sa „pierde mult sânge”, fără să menționeze existența copiilor. La sosirea paramedicilor, tânăra a cerut să nu se vorbească prea tare despre situație, motivând că „partenerul meu nu știe de sarcină”.

Când paramedicii au întrebat ce a fost expulzat, Sabrina Boulsas, în vârstă de 20 de ani la momentul incidentului, le-a înmânat o pungă de cumpărături ascunsă în spatele mobilierului, fără să precizeze conținutul. Personalul medical a descoperit cadavrul unui nou-născut și un alt copil care mai trăia. Gemenii, născuți înainte de șapte luni de sarcină, cântăreau mai puțin de 800 de grame fiecare, fiind însă vii la naștere, conform autopsiei.

Procuratura a subliniat că bebelușii fuseseră împachetați atât de bine în haine încât moașa spitalului a avut dificultăți în a-i elibera. Gemenii au fost puși mai întâi într-o geantă de pânză, apoi bunica a introdus geanta într-o pungă de plastic.

Tânăra a declarat că „voia să piardă copilul”, fără să știe că era însărcinată cu gemeni din cauza lipsei urmăririi medicale. Abandonată de tatăl copiilor și având o nouă relație, ea nu dorea ca sarcina să interfereze cu aceasta și căutase pe internet metode de a întrerupe sarcina.