bogdan trif, psd sibiu: „am pus solicitările ciobanilor pe masa ministrului muncii!”

La mai puțin de o săptămână după discuțiile cu ciobanii din întreaga țară, desfășurate la Jina, Bogdan Trif, deputat și președintele PSD Sibiu, a transmis un comunicat de presă privind întâlnirea cu Ministrul Muncii, Florin Manole, în care au fost prezentate cerințele crescătorilor de animale.

Împreună cu reprezentantul ciobanilor, Ioan Bodea, deputatul a participat la o discuție de lucru la care au luat parte și consilierul județean PSD Dumitru Beschiu, precum și specialiști din Ministerul Muncii.

Redăm integral comunicatul de presă al PSD Sibiu

“La mai puțin de o săptămână după discuțiile avute cu ciobanii din toată țara la Jina, unde au fost ridicate mai multe probleme importante, am fost împreună cu reprezentantul acestora, Ioan Bodea la o discuție cu ministrul Florin Manole.

A fost o întâlnire de lucru la care a luat parte și consilierul județean din partea PSD, Dumitru Beschiu, dar și specialiști din Ministerul Muncii.

Am găsit deschidere și sprijin 100% pentru soluționarea problemelor semnalate, urmând ca propunerile noastre să se regăsească în acte normative care să sprijine concret acest segment zootehnic.

Este nevoie de o reglementare clară a specificului muncii în domeniul oieritului, în special în ceea ce privește condițiile de muncă specifice acestei activități. Oieritul nu este doar o ocupație, ci o tradiție care trebuie respectată și susținută prin măsuri legislative adaptate realității din teren.

Continuăm să fim alături de cei care muncesc din greu pentru a păstra vie această ramură importantă a economiei rurale.” este comunicatul transmis de PSD Sibiu