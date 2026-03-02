Tot mai mulți sibieni care ajung în pragul executării silite încearcă să își vândă locuințele înainte ca dosarul să ajungă în faza de licitație publică. Agenții imobiliari spun însă că astfel de tranzacții sunt dificile, mai ales pentru că proprietarii au, de multe ori, așteptări nerealiste și speră să obțină prețul pieței, chiar și într-un context nefavorabil.

La fel ca în alte orașe din țară, și în Sibiu există proprietari care ajung în situația de a fi executați silit. Potrivit agenților imobiliari, cazurile nu sunt numeroase, însă apar în fiecare an. „Se poate vinde o locuință până la un anumit punct. Proprietarul are timp să își valorifice imobilul înainte de a interveni executorul. Dacă perioada critică este depășită și nu reușește să vândă, atunci intră pe fir executorul”, explică Ionel Oglan, reprezentant al agenției Oglan Imobiliare.

Acesta spune că, de cele mai multe ori, proprietarii nu conștientizează gravitatea situației și încearcă să obțină prețul pieței, chiar și într-un context în care cererea este în scădere. „Am un client care are termen până în aprilie să își vândă locuința. I-am făcut evaluarea și i-am explicat care este intervalul realist de preț. I-am spus clar că, dacă nu vinde acum, executorul o va scoate la licitație la un preț mai mic. Proprietatea este evaluată la aproximativ 179.000 de euro, dar la licitație ar putea ajunge chiar la 120.000 de euro. De ce să nu obții un preț corect acum, în loc să fie vândută mult mai ieftin ulterior?”, spune Ionel Oglan.

Potrivit acestuia, la prima licitație, de multe ori, nu se înscrie nimeni, iar la a doua strigare prețul scade cu aproximativ 25%. În plus, din suma obținută se achită datoria către bancă sau creditor, iar executorul percepe un comision care poate începe de la 5%, ceea ce reduce și mai mult suma rămasă proprietarului. „E trist că mulți proprietari realizează riscul abia pe ultima sută de metri. Atunci mai lasă din preț, dar nu găsești cumpărător de pe o zi pe alta”, mai spune agentul imobiliar.

Cu toate acestea, el subliniază că astfel de situații sunt relativ rare în Sibiu. „Sibienii sunt, în general, buni platnici. Nu sunt multe cazuri de executare silită, apar poate două-trei pe an”, mai spune agentul imobiliar.

Ce spune un executor judecătoresc

Executorul judecătoresc Marius Dumitru explică faptul că legislația prevede mai multe modalități de valorificare a unui imobil aflat în executare, conform Codului de procedură civilă, articolul 826.

„Există trei forme: vânzarea amiabilă, vânzarea directă și vânzarea la licitație publică. Dacă excludem licitația, vorbim despre vânzarea amiabilă, respectiv cea cu acordul creditorului, și vânzarea directă, care se poate face prin intermediul executorului. În multe situații, le recomandăm părților să opteze pentru o vânzare directă prin executor, pentru că este mai eficientă și, de multe ori, mai avantajoasă”, a explicat executorul.

Potrivit acestuia, anual sunt gestionate în jur de două-trei astfel de cazuri în care proprietarii încearcă să își vândă locuința înainte de a ajunge la licitație publică.