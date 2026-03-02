cum arată o renovare fără surprize în sibiu? exemplul cristinei care a transformat un apartament de 40 de mp cu 25.112 euro

Tot mai mulți sibieni stabiliți în afara țării își cumpără locuințe și sunt nevoiți să le renoveze de la distanță. Unii reușesc, alții dau de meseriași neserioși. Iată la ce să fii atent.

Cristina nu mai locuiește permanent în Sibiu. A plecat în Germania de ani buni, se întoarce când poate. Are un apartament cu două camere, de 40 de metri pătrați, într-un bloc vechi, în care stă de fiecare dată când vine în țară și în care locuiesc pe timpul iernii părinții ei, care vin de la țară.

Anul trecut, Cristina a hotărât să dea un nou aspect apartamentului cu iz comunist pe care îl deține. Nu a angajat un designer de interior. A ales singură finisajele, ușile, ferestrele, mobilierul, făcând vizite la magazinele de bricolaj de fiecare dată când se întorcea în România cu alte treburi, sau alegând unele direct de pe internet. Firma de finisaje a găsit-o tot online.

Nu e o situație atipică. E una dintre cele mai frecvente cu care se confruntă astăzi piața renovărilor din Sibiu: proprietari plecați la muncă în străinătate, apartamente de renovat, decizii luate la mii de kilometri distanță.

Întrebarea nu e dacă se poate renova de la distanță. Asta e clar, se poate! Întrebarea e cu cine?

Bogdan Coldea, fondatorul Coldea Expert Construct, a văzut de-a lungul anilor cum aleg oamenii echipele de renovări și ce îi costă când aleg greșit. Iată sfaturile lui înainte să suni pe cineva:

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

CUM ALEGI ECHIPA POTRIVITĂ?

Recomandările rămân cel mai bun filtru. Un prieten care a renovat recent și cu care poți vorbi deschis îți spune în zece minute ce nu găsești în nicio recenzie: cum a fost relația cu echipa, dacă prețul a rămas cel stabilit, dacă termenele au fost respectate. Dacă lucrarea l-a mulțumit, cere să o vezi. Iar dacă îți place și cum a ieșit, este posibil să fi găsit echipa cu care să lucrezi.

Dacă nu obții nicio recomandare relevantă, caută pe internet: Google sau social media. Prima oprire: recenziile. Recenziile spun foarte multe despre o echipă și nu pot minți. Cu cât are mai multe și mai pozitive, cu atât mai bine. Uită-te mai ales la comentariile negative, ce e o problemă pentru altul poate să nu fie relevantă pentru tine, sau poate fi exact semnalul de care ai nevoie.

Apoi intră pe website și pe paginile de social media. O firmă serioasă publică transparent: poze cu portofoliul de lucrări, poze sau video de pe șantier, cu echipa, cu felul în care lucrează.

Verifică și datele fiscale pe ANAF. O firmă care nu e pe profit an de an ridică un semn de întrebare, nu poate funcționa sănătos și nu poate investi în oameni și materiale de calitate. Una cu zero angajați declarați ridică un semn și mai mare: cine execută lucrarea, cine răspunde pentru ea și în fața cui?

Apoi sună și discută despre lucrarea ta. Solicită să vezi un șantier activ sau lucrări deja finalizate, ajungând pe șantier îți poți face o idee despre echipă și despre modul de lucru, iar văzând o lucrare finalizată știi la ce rezultat să te aștepți.

După ce ai stabilit și agreat lucrările, acestea trebuie să fie documentate bine, detaliate și specifice: preț detaliat pe fiecare etapă, termene de începere, termen de finalizare. Și important: garanție.

Cristina a urmat o parte din acești pași fără să știe că există un checklist. A căutat pe Google, a citit recenziile, a văzut ce publica firma pe social media. I-a inspirat încredere. A sunat, a discutat cu Bogdan, iar după acea primă conversație și-a dat seama că are de-a face cu cineva care știe ce face și vorbește direct. A semnat.

Și totuși, când echipa a intrat pe șantier, primul lucru care s-a întâmplat n-a fost în niciun deviz.

CE A GĂSIT ECHIPA CÂND A INTRAT PE ȘANTIER?

Renovarea unui apartament vechi nu începe aproape niciodată așa cum a fost planificată. În cazul apartamentului Cristinei, primele surprize au apărut imediat după decopertarea pereților și a pardoselii vechi.

Pereții fuseseră zugrăviți peste un strat gros de humă, un material vechi, organic, incompatibil cu orice finisaj modern. Toată huma trebuia răzuită manual, strat cu strat. Sub parchetul vechi, un strat bituminos dificil de scos, care a adăugat zile întregi de muncă la etapa de pregătire.

După ce pereții au fost curățați și gletuiți, a apărut o problemă pe care puțini o anticipează în blocurile vechi: gletul nu se usca. Betonul nu absoarbe umiditatea din glet la fel ca și cărămida. A durat săptămâni. Când s-a uscat în final, era dur ca piatra.

La acestea s-a adăugat realitatea oricărei renovări complete: lucrarea nu depinde doar de o echipă. Depinde de fiecare furnizor în parte: instalații, tâmplărie, mobilier, fiecare cu termenul lui. Când unul întârzie, tot ce urmează după el se mută. Nu e o excepție. E regulă.

O renovare completă are întotdeauna surprize. Humă, instalații ascunse, materiale vechi incompatibile cu cele noi. Nu poți ști tot dinainte. Ce poți controla e cum reacționezi: dai un telefon, explici ce ai găsit, prezinți opțiunile, aștepți decizia clientului. Atât. Dar trebuie să faci asta de fiecare dată, nu să decizi singur și să anunți la final.

CUM FUNCȚIONEAZĂ O RENOVARE CONDUSĂ DE LA MII DE KILOMETRI DISTANȚĂ?

Cristina nu a fost la Sibiu pe perioada lucrărilor, a venit doar când a fost cu adevărat necesar. Restul s-a rezolvat pe WhatsApp. A aprobat fiecare decizie importantă de la distanță: ce se găsise în pereți, ce opțiuni existau, ce implica fiecare alegere ca timp și cost, iar când a trebuit să aleagă între două soluții pentru pardoseală, a văzut probele fizice fotografiate și trimise pe loc. Când a apărut o problemă neprevăzută, a aflat imediat.

Nu a trebuit să fie prezentă. A trebuit să fie disponibilă.

Aceasta e distincția esențială într-o renovare de la distanță: nu e vorba de încredere oarbă într-o echipă, ci de o echipă care îți oferă suficientă informație ca să iei decizii în cunoștință de cauză, chiar și de la mii de kilometri distanță. Dacă echipa ia decizii fără să te consulte, nu ai o renovare de la distanță, ai o renovare pe care o descoperi când ajungi acasă.

Coldea Expert Construct lucrează frecvent pentru clienți de la distanță, până acum cei mai mulți din Germania sau Marea Britanie, dar și din diverse orașe ale țării: București, Cluj, Câmpia Turzii. Contractul, devizul detaliat, situațiile de lucrări și facturile se trimit digital. Consultările se fac prin apeluri telefonice, video sau mesaje pe WhatsApp. Clientul semnează ce trebuie să semneze, aprobă ce trebuie aprobat și plătește ce s-a executat, niciodată în avans, niciodată mai mult decât s-a lucrat.

CÂT A COSTAT, DEFALCAT?

După toate etapele: decopertări, surprizele din pereți, instalații noi, tâmplărie, finisaje complete, mobilă, costul final al renovării a fost: 25.112 euro.

Defalcat pe categorii:

• Instalații sanitare — 5.870 €

• Instalație electrică — 2.500 €

• Finisaje complete — 10.842 €

• Termopane — 1.530 €

• Ușă intrare — 700 €

• Uși interioare — 670 €

• Mobilier — 3.000 €

Total: 25.112 €

Acestea sunt costurile renovării Cristinei, fiecare euro conform devizului inițial, fără rubrici vagi și fără surprize la final. Costurile unei renovări pot fi însă foarte diferite de la un apartament la altul, în funcție de finisajele, materialele sau mobilierul ales.

Studiul complet de caz este disponibil pe: expert-construct.ro — Studiu de caz renovare 40 mp

Un proiect ca al Cristinei nu se întâmplă de la sine. În spatele lui e o echipă, și în spatele echipei, o decizie luată la o masă cu prietenii.

DE UNDE A PORNIT TOTUL?

Bogdan Coldea nu a intrat în construcții dintr-o pasiune veche pentru finisaje. A intrat după ce a ascultat, de prea multe ori, aceleași povești: avansuri date și echipe dispărute, lucrări lăsate la jumătate, termene depășite cu luni, facturi care nu se potriveau cu ce se lucrase.

A pornit Coldea Expert Construct convins că standardele ridicate se impun singure. Realitatea l-a contrazis rapid.

La una dintre acele discuții, le-a spus prietenilor că vede potențial în această piață și că crede că ar putea face lucrurile bine. Nu știa de ce avea să se lovească.

Veneam din corporație. Credeam că știu să conduc o echipă. Nu știam nimic despre cum funcționează oamenii în construcții. Am ales greșit, am gestionat greșit relațiile, am plătit greșelile din buzunarul meu. A durat câțiva ani până am înțeles ce trebuie să caut cu adevărat într-un om: nu doar experiența tehnică, ci mai ales caracterul.

Azi firma crește încet și deliberat. Fiecare angajat nou e filtrat după aceleași criterii: sunt căutați oameni cu simțul răspunderii, atenție la detalii și pasionați de finisaje. Pentru că o firmă e, până la urmă, suma oamenilor din ea.

Nu mi-am dorit doar să fac finisaje. Mi-am dorit să demonstrez că se poate altfel, mai responsabil, mai durabil, cu respect față de client. Dacă prin ce facem noi zi de zi reușim să schimbăm cu puțin felul în care sunt văzuți meseriașii și firmele de construcții în România, și să fim un motiv de schimbare pentru alții, atunci am făcut ceva care contează cu adevărat.

Pentru a susține acest demers, Coldea Expert Construct a devenit activă pe social media, nu pentru a se promova, ci pentru a educa. Materiale video despre cum se execută corect o lucrare, cum arată un șantier bine organizat, ce înseamnă o finisare făcută cum trebuie. Exemple de bună practică, arătate deschis, pentru oricine vrea să știe la ce să se aștepte și ce să ceară.

O LUCRARE FĂCUTĂ CUM TREBUIE NU E UN LUX

Cristina și-a renovat apartamentul din Germania, fără să fie prezentă în permanență pe șantier. A durat mai mult decât planificase, pentru că renovările complete au întotdeauna surprize. A costat cât trebuia să coste, nici mai mult, nici mai puțin.

Nu a trebuit să verifice zilnic ce se întâmplă. A trebuit să aibă pe cine suna.

Cristina a găsit ce căuta. Nu o echipă perfectă, o echipă care și-a asumat fiecare surpriză, a comunicat fiecare decizie și a livrat ce a promis. În România anului 2025, asta încă se cheamă excepție. Bogdan Coldea vrea să o transforme în regulă.

Coldea Expert Construct — finisaje și amenajări interioare și exterioare, Sibiu.

→ Calculator estimare costuri

→ Prețuri orientative

→ Programare vizionare

Notă: Acest material a fost realizat în parteneriat cu Coldea Expert Construct. Datele provin dintr-un proiect real finalizat în Sibiu. Estimările online au rol orientativ; o ofertă precisă necesită vizionarea la fața locului.