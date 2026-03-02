decizia luată de dorinel munteanu după incidentul cu albu. ”mie îmi trece repede supărarea” / video

Antrenorul lui FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu a făcut pace cu mijlocașul Dragoș Albu, după ce jucătorul a răbufnit la pauza meciului din etapa trecută, 3-1 cu Botoșani.
După jocul de vinerea trecută de la Sibiu, 3-1 cu Botoșani, antrenorul Dorinel Munteanu a discutat public despre răbufnirea lui Dragoș Albu din pauza jocului, pe care a descris-o ca un caz unic în cariera sa de tehnician. Albu a fost înlocuit la pauză, iar Munteanu anunța amenințător că va lua o decizie în următoarea zi în privința jucătorului.
”Fiecare jucător poate face greșeli. Sigur, a venit și Albu să discute cu mine despre incident. Din punctul meu de vedere, după meci s-a încheiat acest subiect. El este sub contract cu echipa noastră, trebuie să-și facă datoria ca fiecare jucător. Trebuie să antreneze foarte bine, să demonstreze că trebuie să joace și să fie ordonat și ceea ce le cer să respecte. În rest, nu pot să am răutăți față de jucători” a anunțat public ”Neamțul”.
”Marți poate fi pe teren”
Dragoș Albu intră în continuare în calculele antrenorului și poate fi pe teren și marți, la meciul de Cupă cu U Cluj. ”Absolut, mă bazez pe el în continuare! Albu este sub contract cu echipa noastră și este posibil să-l vedem și la meciul de Cupă, dar totul depinde de randamentul jucătorilor. Eu dacă sunt supărat pe ei, sunt supărat pe ceea ce fac pe teren, nimic altceva” a mai punctat Dorinel Munteanu.
FC Hermannstadt va juca marți la Cluj, cu Universitatea, în sferturile de finală ale Cupei României.
