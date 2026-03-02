dorinel munteanu, pregătit de ce e mai rău: ”unii mă vor aplauda, alții mă vor huidui” / video

Antrenorul lui FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu va merge în premieră duminică la Galați, ca adversar al Oțelului, echipa sa de suflet.

Dorinel Munteanu este stabilit la Galați și a pregătit pe Oțelul în două rânduri, în 2009-2012 și 2021-2024. În 2011 a câștigat titlul cu Oțelul, cea mai importantă performanță din cariera de antrenor iar duminică revine ca adversar pe terenul unde a cunoscut atâtea bucurii.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

”Mă întorc acasă, eu locuiesc în Galați. Vor fi oameni și oameni, unii probabil mă vor aplauda, unii mă vor huidui, dar asta e viața de antrenor. După câte lucruri și rezultate bune am făcut eu pentru Galați, în premieră mă întorc ca și adversar pe stadionul de acolo. Sunt puternic mental ca să rezist acestui joc și să îmi motivez echipa, ca să câștigăm acest joc” a declarat Dorinel Munteanu.

După meciul de Cupă de marți, de la Cluj, cu ”U”, sibienii vor mai avea două zile de pregătire, miercuri și joi. ”Venim acasă de la Cluj, cred că vineri plecăm spre Galați” a mai spus ”Neamțul”, care a jucat și pentru Inter Sibiu, în perioada 1989-1991.

Ultimul meci al sibienilor din sezonul regular, Oțelul – FC Hermannstadt este programat duminică, 8 martie, de la ora 14.30, la Galați.