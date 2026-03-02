europa resimte șocul războiului din orientul mijlociu: gazele naturale se scumpesc cu 25 la sută

Prețurile europene ale gazelor naturale au înregistrat o creștere bruscă, alimentată de temeri privind o posibilă perturbare majoră a aprovizionării globale cu energie, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

Contractele futures de referință au urcat cu până la 25%, marcând cea mai mare creștere din august 2023, după ce traficul prin Strâmtoarea Ormuz a fost întrerupt în mare parte în weekend.

Strâmtoarea Ormuz este un coridor strategic pentru transporturile de energie, prin care trec aproximativ 20% din exporturile mondiale de gaze naturale lichefiate (GNL). Prețurile petrolului au înregistrat, de asemenea, creșteri semnificative.

Potrivit Mediafax, specialiștii avertizează că situația ar putea provoca cel mai grav șoc pentru piața gazelor de la invazia Rusiei în Ucraina, care, acum patru ani, a perturbat grav comerțul global cu energie.

Deși țările asiatice achiziționează cea mai mare parte din GNL-ul provenit din Orientul Mijlociu, orice întrerupere a livrărilor ar intensifica competiția pentru surse alternative, ducând la creșterea prețurilor la nivel global, inclusiv în Europa.

Europa este deosebit de vulnerabilă, având stocuri de gaze neobișnuit de scăzute și fiind nevoită să importe volume mari de GNL în această vară pentru a-și reface rezervele înainte de iarna viitoare.

Conflictul s-a intensificat în weekend, după ce Statele Unite ale Americii și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului, iar Teheranul a ripostat cu lovituri vizând mai multe țări. Deși autoritățile iraniene au precizat că nu intenționează să închidă Strâmtoarea Ormuz, navele au început să evite zona aproape imediat după izbucnirea conflictului. În plus, Qatar a anunțat suspendarea temporară a tuturor operațiunilor de navigație maritimă.