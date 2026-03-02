fc hermannstadt merge ”oblojit” la cluj, dar speră să bată pe ”u”: ”vrem în semifinale” / video

FC Hermannstadt va juca marți (ora 19.00), la Cluj, cu ”U”, în sferturile de finală ale Cupei României, iar Dorinel Munteanu anunță că sibienii vor în semifinale.

Cu gândul mai mult la salvarea de la retrogradare, FC Hermannstadt merge marți la Cluj, acolo unde ”U” este favorită la calificarea în semifinalele Cupei.

Pentru sibieni, mai important este ultimul joc din sezonul regular, cel de sâmbătă, de la Galați, cu Oțelul. Clujenii sunt deja în play-off și se luptă din nou pentru un loc de cupă europeană.

”Munti” anunță însă că sibienii vor da totul pentru calificarea în semifinale, chiar dacă Neguț și Stancu sunt suspendați, Bârstan nu poate juca contra echipei de care aparține, iar Stoica este incert. ”Cupa rămâne pentru noi un obiectiv din toate punctele de vedere, în primul rând pentru că respectăm această competiție. În al doilea rând, nu voi odihni pe nimeni, pentru că am un lot numeric destul de restrâns, ținând cont că avem și câțiva suspendați. Neguț și Stancu sunt suspendați, iar Bârstan, din punct de vedere contractual, nu poate să joace contra Universității Cluj. Stoica este incert, mă mai gândesc dacă să îl luăm sau să îl menajăm pentru meciul de la Galați” a anunțat Dorinel Munteanu într-o conferință de presă susținută luni, la Sibiu.

”Lipsa rezultatelor, doar o conjunctură”

Antrenorul lui FC Hermannstadt vrea să lege rezultatele pozitive, după victoria din etapa trecută. ”Obiectivul lui U Cluj este Cupa și cred că toate echipele care sunt în această fază îi interesează Cupa României, pentru că e o competiție foarte importantă. Vor face deplasarea 20 de jucători care vor fi înscriși pe lista de joc, toți cei care vor face deplasarea vor face tot posibilul să mergem în faza următoare. Trebuie să continuăm ceea ce am realizat în ultimul joc, vreau să ne menținem energia și starea de spirit ridicată. Băieții sunt și ei conectați la competiție, în discuția pe care am avut-o cu ei a fost clar că trebuie să demonstreze ce pot, pentru că poziția în clasament, jocul lor sau lipsa rezultatelor nu au fost pe baza valorii, ci a conjuncturii” a mai declarat ”Neamțul”.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în sferturile Cupei și în sezoanele 2023-2024 și 2022-2023, când ”U” a mers mai departe.

FC Hermannstadt are jucate două finale de Cupă, ultima chiar sezonul trecut, cu Măldărășanu pe bancă, iar acum poate fi impulsionată de faptul că finala se va juca la Sibiu.

Echipă probabilă FC Hermannstadt: Lazar – Căpușă, Karo, Chorbadzhiyski, Ciubotaru – Florescu, Ivanov, Zargary – Simba, Chițu, Politic.