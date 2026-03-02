femeie lovită de o mașină pe o trecere de pietoni din sibiu: are răni serioase

Polițiștii rutieri sibieni au intervenit în dimineața zilei de 2 martie, la un accident rutier produs pe strada Teilor din municipiul Sibiu.

Potrivit primelor verificări efectuate la fața locului, în timp ce conducea un autoturism pe strada Teilor, o șoferiță din Sibiu, în vârstă de 59 de ani, a acroșat o femeie pieton, în vârstă de 54 de ani, tot din Sibiu. Sibianca traversa partea carosabilă pe trecerea pentru pietoni amplasată în apropierea intersecției cu strada Anina.

La fața locului a intervenit un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, cu medic. După evaluare, echipajul medical a stabilit că pietonul a suferit un traumatism la membrul inferior drept și un traumatism la membrul superior drept.

Femeia a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.