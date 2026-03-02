iranul atacă aeroporturi, porturi și zone civile: de ce au recurs la această măsură / video

Atacurile executate de Iran cu rachete și drone, ca reacție la acțiunile militarilor din Statele Unite și Israel, nu au vizat doar obiective militare, ci și infrastructura civilă din statele Golfului Persic.

Reprezentanții guvernului iranian neagă public implicarea în agresiuni împotriva țărilor vecine. Potrivit lui Ali Larijani, figură importantă a conducerii de la Teheran, operațiunile militare ar avea ca țintă exclusiv facilități americane considerate „pământ al SUA”, nu teritoriile care le găzduiesc, notează publicația italiană Il Post.

Potrivit Mediafax, situația din teren contrazice însă aceste declarații. Proiectile și drone au lovit construcții civile aflate la distanță considerabilă de bazele militare americane. Fragmente de aparate de zbor fără pilot au fost descoperite inclusiv în apropierea unor repere emblematice precum Burj Al Arab, în Dubai.

Miza pare a fi destabilizarea unei zone extinse din Orientul Mijlociu. În momentul în care confruntarea depășește cadrul unei dispute limitate și se transformă într-o criză regională, presiunile pentru o soluție diplomatică urgentă cresc considerabil.

Atacarea statelor care găzduiesc baze militare americane transmite și un mesaj politic clar. Conducerea iraniană le percepe ca fiind prea aliniate intereselor de la Washington sau insuficient de critice față de operațiunile comune americano-israeliene.

Există și o explicație strategică. Israelul dispune de un sistem de apărare antiaeriană și antirachetă performant, capabil să intercepteze majoritatea amenințărilor. În schimb, state precum Emiratele Arabe Unite, Qatar sau Bahrain sunt situate la distanțe mai mici și pot prezenta vulnerabilități sporite în anumite scenarii.

Lovirea acestor teritorii produce efecte imediate și vizibile: coloane de fum deasupra zonelor industriale, evacuarea hotelurilor și anularea zborurilor. Impactul mediatic este rapid, iar ecoul internațional poate genera presiuni pentru încetarea focului.

Inclusiv simplele amenințări la adresa siguranței navigației prin Strâmtoarea Hormuz pot destabiliza piețele energetice internaționale, punând în pericol transporturile de petrol și mărfuri. Prin vizarea acestor centre economice vitale, Teheranul amplifică dimensiunea globală a conflictului.

Strategia comportă însă riscuri majore. Atacurile au determinat o cooperare militară și politică mai strânsă între monarhiile din Golf și Guvernul Statelor Unite, iar în unele cazuri pot accelera apropierea diplomatică de Israel.

Transformarea vecinilor în adversari declarați riscă să adâncească izolarea internațională a Iranului într-un moment de tensiune maximă. Chiar dacă potențialul militar al statelor arabe nu se compară cu cel al SUA sau Israelului, deschiderea unui front regional extins ar complica semnificativ calculele strategice ale liderilor iranieni.

Vizarea țintelor civile din monarhiile Golfului nu pare o simplă eroare de calcul, ci parte a unei tactici care combină presiunea militară, efectul mediatic și șantajul economic pentru a forța o reconfigurare rapidă a raportului de forțe în regiune.