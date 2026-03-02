mărturii de la sibieni din doha și dubai. irene și denisa:„e o situație rară”, iar „mulți oameni exagerează” / video

Mai mulți sibieni se află în această perioadă în zona Dubaiului sau în Qatar. Aceștia spun că au observat atacurile iraniene, însă susțin că situația este ținută sub control. Principala recomandare primită a fost să evite deplasările în exterior fără un motiv întemeiat, ca măsură preventivă.

Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată după atacurile iraniene ca ripostă la operațiunile militare ale SUA și Israelului, vizând baze americane. În prezent, războiul a intrat în a treia zi după uciderea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, în operațiunea israeliană „Roaring Lion”, în timp ce SUA a desfășurat misiunea „Epic Fury”. Iranul continuă riposta, iar manifestații pro-Iran au loc în mai multe state, inclusiv Pakistan și Irak. Conflictul i-a afectat inclusiv pe cei cei din Emiratele Arabe sau Qatar, zborurile fiind anulate, iar planurile turiștilor date peste cap. (DETALII AICI)

În acest context, am discutat cu două sibience, una stabilită în Dubai iar cealaltă în Qatar, pentru a afla cum se prezintă situația în zonele în care locuiesc.

Irene Dăncăneț, stabilită de peste patru ani în Doha, Qatar, face parte din echipa unuia dintre cele mai mari aeroporturi din lume – Hamad International Airport – și a vorbit despre situația din regiune, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Conflictul din zonă nu influențează doar strategiile militare și scena politică internațională, ci și activitatea aeroporturilor și planurile turiștilor aflați în tranzit. În anumite momente, recomandarea oficială pentru populație și vizitatori a fost de a evita deplasările neesențiale și de a petrece cât mai mult timp în interior, ca măsură preventivă.

„Nu vorbim despre atacuri asupra populației civile”

Tânăra din Sibiu, mai spune că situația trebuie înțeleasă corect, fără exagerări. „Situația actuală din Doha, Dubai și din alte state din regiune trebuie privită fără dramatizări. Nu vorbim despre atacuri asupra țărilor sau asupra populației civile, ci despre un context militar în care anumite baze militare americane reprezintă ținte strategice. Există riscuri colaterale, mai ales în cazul interceptărilor aeriene, însă aceste situații sunt gestionate prin măsuri stricte de siguranță”, a explicat sibianca.

„Nu e nimeni blocat în aeroport”

În ceea ce privește pasagerii afectați de restricțiile temporare din spațiul aerian, aceasta subliniază că nu este vorba despre persoane abandonate în aeroporturi.

„Nu stă nimeni blocat în aeroport, fără sprijin. Oamenilor li s-a oferit cazare și suport logistic. Companiile aeriene și autoritățile au proceduri clare pentru astfel de situații. Limitarea temporară a spațiului aerian este o măsură standard de siguranță într-un context sensibil, iar redeschiderea depinde de evaluările în timp real. Este o situație rară și complexă, de aceea nu se poate oferi un termen exact”, a precizat Irene.

Potrivit acesteia, pentru populația civilă și turiști nu există o amenințare directă, iar recomandările autorităților sunt preventive. „Se recomandă evitarea deplasărilor neesențiale și rămânerea în interior în perioadele sensibile. Sunt măsuri normale într-un context geopolitic tensionat. Infrastructura funcționează, autoritățile sunt prezente, iar viața de zi cu zi continuă în condiții controlate și sigure”, a mai spus ea.

Irene atrage atenția și asupra modului în care unele informații sunt prezentate în presa internațională sau pe rețelele sociale. „Anumite relatări pot amplifica percepția de pericol și nu reflectă întotdeauna realitatea completă. Este important să ne informăm din surse oficiale și să evităm panica inutilă”, a mai spus sibianca.

Situație similară și în Dubai

O altă sibiancă stabilită în Emiratele Arabe Unite, Denisa, spune că în Dubai lucrurile sunt, în prezent, sub control.

„Situația aici este sub control, nimic grav. Am fost alertați și anunțați la fiecare incident sau mișcare din Emirate. Nu este un atac asupra noastră, iar ce se spune la TV în România sau pe social media este de multe ori exagerat. Astăzi este mult mai liniștit și deja încep să se opereze din nou unele zboruri din Abu Dhabi și Dubai. Mulți oameni, din cauza panicii, exagerează cu afirmații care nu își au rostul”, a declarat aceasta.