O mașină înmatriculată în județul Sibiu a fost filmată în timp ce circula cu viteză și efectua depășiri periculoase pe autostrada A1, între Boița și Sebeș.
Evenimentul rutier a avut loc ieri, 1 martie. Șoferul vitezoman a obligat ceilalți participanți la trafic să se ferească, efectuând depășiri neregulamentare de pe banda 1 pe banda a doua, chiar dacă alte vehicule se aflau în cale.
Pe autostrada A1, șoferul a efectuat mai multe depășiri și pe banda de urgență, în ciuda traficului intens, inclusiv TIR-uri. Persoana care a surprins comportamentul periculos al conducătorului auto a postat imaginile pe Facebook și a precizat că a depus o sesizare prin aplicația oficială a M.A.I.
Ultima oră
- Mașină cu numere de Sibiu, pericol public pe autostradă: a fost alertată poliția / video acum 2 minute
- Iranul atacă aeroporturi, porturi și zone civile: de ce au recurs la această măsură / video acum 31 de minute
- Un altfel de 8 martie: drumeții dedicate femeilor în Munții Lotru și Dealul Gușteriței acum o oră
- Războiul din țările arabe, anulează zeci de zboruri și din România: avioanele nu mai zboară în zona de conflict acum 2 ore
- Repatrierea românilor blocați în Orientul Mijlociu, întârzie: cursele speciale au fost amânate acum 2 ore