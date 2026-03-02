mașină cu numere de sibiu, pericol public pe autostradă: a fost alertată poliția / video

O mașină înmatriculată în județul Sibiu a fost filmată în timp ce circula cu viteză și efectua depășiri periculoase pe autostrada A1, între Boița și Sebeș.

Evenimentul rutier a avut loc ieri, 1 martie. Șoferul vitezoman a obligat ceilalți participanți la trafic să se ferească, efectuând depășiri neregulamentare de pe banda 1 pe banda a doua, chiar dacă alte vehicule se aflau în cale.

Pe autostrada A1, șoferul a efectuat mai multe depășiri și pe banda de urgență, în ciuda traficului intens, inclusiv TIR-uri. Persoana care a surprins comportamentul periculos al conducătorului auto a postat imaginile pe Facebook și a precizat că a depus o sesizare prin aplicația oficială a M.A.I.