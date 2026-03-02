medicul de la spitalul militar, acuzat de luare de mită: decizia luată luni de magistrați

Medicul de la Spitalul Militar din Sibiu, acuzat de luare de mită, rămâne în arest la domiciliu, în ciuda cererii lui a de a fi plasat sub control judiciar. Măsura preventivă este valabilă 30 de zile.

Remus Maxim, medicul din Sibiu, prins în flagrant când lua mită de 1.000 de lei de la o pacientă pentru a o opera, a ajuns în 5 februarie în fața judecătorilor Tribunalului Sibiu cu propunere de arestare preventivă. Remus Maxim a contestat atunci decizia și a cerut o măsură mai ușoară, cererea lui fiind judecată în 16 februarie de Curtea de Apel Alba Iulia. Magistrații au admis contestația formulată de acesta și au decis să îl plaseze în arest la domiciliu.

Luni, el a ajuns din nou în fața judecătorilor Tribunalului Sibiu pentru a-i fi prelungită măsura preventivă. De data aceasta a cerut să fie plasat sub control judiciar, dar magistrații i-au respins cererea și l-au plasat pentru încă 30 de zile în arest la domiciliu.

„Admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu. (…) dispune prelungirea măsurii arestului la domiciliu luată față de inculpatul M.R.E., prin încheierea penală nr. 79/2026 din data de 16.02.2026 pronunțată în dosarul nr.271/85/2026 al Curţii de Apel Alba Iulia, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 07.03.2026 şi până la data de 05.04.2026, inclusiv. Respinge cererea inculpatului M.R.E., de înlocuire a măsurii arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar”, se arată în soluția publicată pe portalul instanțelor de judecată.

Medicul poate contesta decizia magistraților în termen de 48 de ore.

În următoarele 30 de zile, el nu va avea voie să părăsească locuința fără încuviințarea judecătorului de drepturi și libertăți. De asemenea, va trebui să se prezinte în fața organelor de urmărire penală când este chemat și să nu comunice cu martorii din dosar. Dacă va părăsi locuința, acțiunea lui va fi considerată evadare și va fi plasat din nou în arest preventiv.

Vă reamintim că Remus Maxim este medic primar obstetrică-ginecologie la Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Alexandru Augustin” Sibiu.



