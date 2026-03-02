medieșenii, invitați să aleagă numele noii baze sportive din oraș

Consiliul Județean Sibiu lansează campania „Dă nume recunoștinței!”, prin care comunitatea din Mediaș este invitată să decidă cine va fi sportivul-simbol ce va da numele noului teren multifuncțional amenajat în curtea Centrului Școlar de Educație Incluzivă.
Medieșenii pot propune sportivi originari din oraș sau care au o legătură strânsă cu comunitatea, ale căror realizări și conduită pot inspira tinerii. Fiecare nominalizare trebuie să includă și o scurtă descriere a activității sportive a candidatului.
Termen limită pentru propuneri: 15 martie
Formular de înscriere: https://forms.gle/ZrnbjDFuHJUreQ7S8
Propunerile vor fi analizate de o comisie formată din reprezentanți ai Consiliului Județean Sibiu, ROMGAZ și Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, luând în calcul meritele sportive, legătura cu Mediașul și reputația candidatului.
Sportivul ales de comunitate va fi anunțat pe 24 martie, cu ocazia evenimentului inaugural al terenului.
Noul teren de sport, realizat de Consiliul Județean Sibiu cu sprijinul ROMGAZ, reprezintă o investiție de 1 milion de lei – 800.000 lei prin sponsorizare ROMGAZ și 200.000 lei din bugetul CJ Sibiu – și va fi deschis atât elevilor, cât și copiilor din comunitate.
