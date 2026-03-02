Polițiștii din Sibiu caută o minoră de 14 ani care a plecat de acasă și nu a mai revenit. Familia a anunțat dispariția, iar oamenii legii fac apel la sprijinul populației pentru găsirea fetei.
La data de 2 martie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați de către mama adolescentei că, în 27 februarie, fiica sa, Costea Maria Giorgia, în vârstă de 14 ani, a plecat de la domiciliul din municipiul Sibiu și nu s-a mai întors.
Semnalmente:
-
înălțime: 1,55 metri
-
greutate: aproximativ 45 de kilograme
-
păr șaten, lung
-
ochi căprui
-
ten brun
Semne particulare: nu sunt cunoscute.
La momentul plecării, minora purta geacă de blană vișinie, bluză roz, pantaloni tip blugi albaștri și ghete.
Persoanele care pot oferi informații despre această minoră sunt rugate să contacteze de urgență cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic 112.
Ultima oră
- Backyard aduce vibe-ul de 8 martie: petrecere uriașă cu DJ Deny și Sebastian la Redal Expo acum 27 de minute
- Dorinel Munteanu, pregătit de ce e mai rău: ”Unii mă vor aplauda, alții mă vor huidui” / video acum 29 de minute
- Minoră de 14 ani din Sibiu, dispărută de 5 zile: sunați la 112 dacă ați văzut-o acum o oră
- Mărturii de la sibieni din Doha și Dubai. Irene și Denisa:„E o situație rară”, iar „mulți oameni exagerează” / video acum 2 ore
- Nouă dascăli și 8 elevi din Sibiu, Mediaș și alte 3 localități, blocați în Dubai: lista completă cu toți acum 2 ore