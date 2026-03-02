minoră de 14 ani din sibiu, dispărută de 5 zile: sunați la 112 dacă ați văzut-o

Polițiștii din Sibiu caută o minoră de 14 ani care a plecat de acasă și nu a mai revenit. Familia a anunțat dispariția, iar oamenii legii fac apel la sprijinul populației pentru găsirea fetei.

La data de 2 martie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați de către mama adolescentei că, în 27 februarie, fiica sa, Costea Maria Giorgia, în vârstă de 14 ani, a plecat de la domiciliul din municipiul Sibiu și nu s-a mai întors.

Semnalmente:

înălțime: 1,55 metri

greutate: aproximativ 45 de kilograme

păr șaten, lung

ochi căprui

ten brun

Semne particulare: nu sunt cunoscute.

La momentul plecării, minora purta geacă de blană vișinie, bluză roz, pantaloni tip blugi albaștri și ghete.

Persoanele care pot oferi informații despre această minoră sunt rugate să contacteze de urgență cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic 112.