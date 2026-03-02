”munti” nemulțumit de câțiva jucători de la fc hermannstadt: ”obiectivul ne presează” / video

Înaintea jocului de Cupă, de marți, cu U Cluj, antrenorul lui FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu anunță că este supărat pe câțiva jucători care încă nu își demonstrează potențialul.

”Munti” nu este mulțumit de randamentul câtorva jucători aduși în iarnă, precum Afalna, dar și al unor jucători mai vechi, cum ar fi Albu.

Tehnicianul sibienilor așteaptă ca toți jucătorii aduși în iarnă să se integreze rapid. ”Sunt supărat pe jucătorii care nu se ridică la nivelul potențialului lor, pentru că îmi doresc să câștige echipa. Sigur, sportiv, un jucător nou-venit are nevoie de ceva timp să se acomodeze. Este clar că mulți jucători aduși în iarnă nu s-au integrat foarte bine, dar cu ajutorul meu și al celor care suntem în jurul lor, trebuie să le creăm condiții, să se acomodeze foarte rapid și randamentul lor să fie maxim, pentru că nu avem timp” a declarat Dorinel Munteanu în cadrul unei conferințe de presă susținută la Sibiu.

”Obiectivul ne presează”

Munteanu spune că nu este timp, pentru că play-outul se apropie, iar jocurile de acolo vor fi unele decisive pentru salvarea de la retrogradare. ”Obiectivul ne presează, așa că trebuie să vină din partea tuturor această dorință de a juca bine, de a câștiga, de a face lucruri bune pentru club” a încheiat fostul internațional.

FC Hermannstadt va juca marți la Cluj, cu ”U”, în sferturile de finală ale Cupei României.