nouă dascăli și 8 elevi din sibiu, mediaș și alte 3 localități, blocați în dubai: lista completă cu toți

Mai mulți elevi și profesori din județul Sibiu au rămas blocați în Dubai, în urma închiderii temporare a spațiului aerian din Emiratele Arabe Unite, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

Un grup de 17 de copii din Sibiu a rămas blocat în Dubai, după ce autoritățile din Emiratele Arabe Unite au închis complet spațiul aerian. Măsura a fost luată pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Elevii participau la o excursie organizată în vacanța intersemestrială, iar deplasarea a fost una privată.

Cine sunt sibienii aflați în Dubai

Conform datelor comunicate de Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, în Dubai se află: