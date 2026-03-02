nouă dascăli și 8 elevi din sibiu, mediaș și alte 3 localități, blocați în dubai: lista completă cu toți

Mai mulți elevi și profesori din județul Sibiu au rămas blocați în Dubai, în urma închiderii temporare a spațiului aerian din Emiratele Arabe Unite, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.
Un grup de 17 de copii din Sibiu a rămas blocat în Dubai, după ce autoritățile din Emiratele Arabe Unite au închis complet spațiul aerian. Măsura a fost luată pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Elevii participau la o excursie organizată în vacanța intersemestrială, iar deplasarea a fost una privată.
Cine sunt sibienii aflați în Dubai
Conform datelor comunicate de Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, în Dubai se află:
- un cadru didactic (învățământ primar) de la Școala Gimnazială „Regina Maria” Sibiu;
- un cadru didactic (învățământ primar) de la Școala Gimnazială Nr. 2 Cisnădie – structură a Școlii Nr. 3 Cisnădie;
- un cadru didactic de la Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna”, împreună cu fiul său, elev la aceeași unitate de învățământ;
- un cadru didactic de la Liceul Tehnologic „N. Teclu” Copșa Mică;
- un elev de clasa a VIII-a de la Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș – structura C.I. Motaș, plecat împreună cu părinții;
- un cadru didactic (ciclul primar) de la Școala Gimnazială Porumbacu de Jos;
- o profesoară de la Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu, împreună cu familia;
- doi elevi (clasele a XII-a și a V-a) de la Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu;
- o elevă de clasa a VII-a de la Liceul Teoretic „Roth-Oberth” Mediaș;
- doi elevi (ciclu gimnazial) de la Școala Gimnazială Nr. 18 Sibiu, plecați cu familiile;
- un cadru didactic (învățământ primar) de la Școala Gimnazială „Regele Ferdinand” Sibiu;
- un cadru didactic de la Liceul Tehnologic Cisnădie;
- un elev de la Colegiul Economic „G. Barițiu” Sibiu, aflat în vacanță cu familia;
- un profesor (învățământ preșcolar) de la GPP Nr. 6 Cisnădie – structură a Liceului Tehnologic Cisnădie.
