părinți din sibiu, nemulțumiți de programul „cornul și laptele”, cer schimbări. „majoritatea ajung la coș”

Peste 90 de părinți au semnat o petiție prin care cer schimbări în cadrul programului „Cornul și laptele”, invocând probleme legate de calitatea produselor pe care elevii le primesc. Aceștia susțin că alimentele ajung de cele mai multe ori la coșul de gunoi sau rămân uitate în bănci, deoarece nu sunt pe placul copiilor.

Inițiativa petiției privind schimbări în cadrul programului „Cornul și Laptele” a pornit de la un părinte al unui elev de la Școala Gimnazială Nr. 21 din Sibiu. Eugen spune că produsul de panificație este, de cele mai multe ori, foarte tare și greu de consumat, iar laptele nu ar fi de o calitate. De asemenea, fructul distribuit este aproape întotdeauna mărul, ceea ce, spun părinții, duce la lipsă de diversitate și la scăderea interesului copiilor.

„Inițiativa a pornit de la mine. Majoritatea cornurilor se aruncă sau ajung la porci, pentru că sunt foarte tari. Laptele nu este de calitate, iar copiii primesc mereu același măr. Am vrea să ne unim forțele și să schimbăm ceva. Nu este normal să se repete zilnic același produs, pe care copiii nu îl mănâncă. Consilierii județeni care au votat acest proiect nu cred că mănâncă toată săptămâna aceeași mâncare”, a declarat Eugen Ceapă, părinte și voluntar la Crucea Roșie Sibiu.

Acesta susține că, la nivelul școlii, a fost realizat și un sondaj intern, iar părinții și-ar fi exprimat în unanimitate nemulțumirea față de modul în care este implementat programul. Nemulțumirea nu este una recentă, însă părinții consideră că este momentul să acționeze .

„Nu cred că poate obliga nimeni copiii să mănânce aceleași produse în fiecare zi. Scopul programului ar trebui să fie ca alimentele să fie consumate, nu aruncate. Sunt bani publici care ar putea fi folosiți pentru produse mai conforme cu nevoile copiilor”, a mai precizat acesta.

Părinții fac apel la solidaritate și îi îndeamnă pe toți cei nemulțumiți de calitatea produselor din școlile sibiene să susțină demersul, pentru a putea iniția un dialog cu autoritățile județene și a identifica soluții concrete.

Susțin programul „Cornul și Laptele”, dar cer schimbări

În petiția adresată autorităților, semnatarii precizează că susțin programul pentru școli și recunosc importanța acestuia în alimentația elevilor, însă atrag atenția asupra problemelor de implementare.

„Noi, părinți ai elevilor din județul Sibiu, susținem Programul pentru școli și considerăm că acesta are un rol important în alimentația copiilor. Cu toate acestea, în forma actuală de implementare, observăm probleme privind calitatea și atractivitatea produselor distribuite.

Produsul de panificație oferit elevilor este adesea foarte tare și greu consumabil, fiind frecvent aruncat. Această situație conduce la risipă alimentară și la utilizarea ineficientă a fondurilor publice.

De asemenea, fructele distribuite nu sunt suficient de diversificate, ceea ce reduce interesul copiilor pentru consum.

Având în vedere aceste aspecte, solicităm Consiliului Județean Sibiu:

analizarea calității produsului de panificație și înlocuirea acestuia cu un produs proaspăt, moale și adaptat preferințelor copiilor, în limitele cadrului legal;

– introducerea unei diversificări reale a fructelor distribuite, prin rotație săptămânală și folosirea produselor de sezon;

– monitorizarea transparentă a calității produselor livrate și publicarea informațiilor relevante privind furnizorii și criteriile de calitate.

Considerăm că scopul programului este ca produsele să fie efectiv consumate de elevi, nu doar livrate formal. Dorim un dialog constructiv și soluții concrete pentru creșterea eficienței acestui program în beneficiul copiilor noștri”, se arată în petiția semnată de peste 90 de părinți.

Petiția este semnată de Eugen Ceapă, părinte și voluntar la Crucea Roșie Sibiu, iar inițiatorii speră ca demersul lor să conducă la îmbunătățirea calității produselor distribuite în școli.