primele avioane de pasageri au decolat din abu dhabi: sunt și români la bord

Opt avioane de pasageri au decolat luni de pe aeroportul din Abu Dhabi, în contextul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu.

Aeronavele se îndreaptă către mai multe orașe din Asia și Europa, iar la bord se află turiști și alte persoane care încearcă să părăsească regiunea afectată de conflict, inclusiv români.

Potrivit Mediafax, primul avion a decolat în jurul orei locale 14:00. În ordinea plecărilor, zborurile au avut ca destinație New Delhi, Islamabad, Mumbai, Karachi, Moscova, Paris, Amsterdam și Londra.

Numeroase companii aeriene și-au suspendat cursele din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, iar mai multe aeroporturi din regiune au fost închise. Unele dintre acestea au fost vizate de atacuri aeriene lansate de Iran. În aceste condiții, mii de călători au rămas blocați în diferite state din zonă.

Printre persoanele afectate se află și sute sau chiar mii de români

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat luni că autoritățile române au primit mai multe sesizări din partea cetățenilor români aflați în străinătate, ale căror zboruri au fost anulate din cauza perturbării programului internațional de curse aeriene, în special în Indonezia, Cambodgia și Thailanda.

Oana Țoiu i-a îndemnat pe românii afectați să contacteze misiunile diplomatice sau oficiile consulare din țările în care se află și să se înregistreze pe platforma consulat.ro, pentru ca Ministerul Afacerilor Externe să poată facilita dialogul cu autoritățile locale.

Demersul este necesar mai ales în situațiile în care durata șederii, valabilitatea vizelor de turism sau dreptul de acces pe teritoriul statelor respective depășesc perioada planificată inițial.