prognoza meteo pe primele 2 săptămâni din martie: vremea oscilează în funcție de regiune

Administrația Națională de Meteorologie a transmis estimările meteorologice pentru intervalul 2 – 15 martie.

Potrivit Mediafax, specialiștii anunță temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru începutul lunii martie, însă după 9 – 10 martie crește probabilitatea unei răciri a vremii și a apariției precipitațiilor în mai multe regiuni ale țării.

BANAT

În prima jumătate a lunii martie, valorile termice se vor situa peste mediile multianuale. În perioada 2 – 8 martie sunt estimate temperaturi maxime, în medie, de 16 grade. Pentru intervalul 9 – 15 martie, valorile vor coborî spre 14 grade, însă după 10 martie predictibilitatea modelului numeric scade, fiind posibile episoade cu temperaturi mai reduse.

Media temperaturilor minime va fi de 0 – 2 grade, dar după 10 martie sunt posibile scăderi sub -4 grade. Precipitații slabe pot apărea în jurul datei de 5 martie, iar probabilitatea acestora va crește spre mijlocul lunii.

CRIȘANA

Și în Crișana, temperaturile vor fi mai ridicate decât în mod obișnuit până la jumătatea lunii. Media maximelor se va situa între 14 și 15 grade, cu posibilitatea unor scăderi după 10 martie.

Minimele vor avea o medie în jurul a 0 grade, cu șanse mai mari pentru valori negative în a doua săptămână. După 13 martie, probabilitatea de precipitații va fi în creștere.

TRANSILVANIA

În perioada 2 – 8 martie sunt estimate temperaturi maxime în jurul a 14 grade, urmând ca în intervalul 9 – 15 martie să se contureze o scădere spre 10 grade, în special spre mijlocul lunii.

Media temperaturilor minime va fi negativă pe tot parcursul perioadei, între -4 și -2 grade. După 10 martie, incertitudinea prognozei crește, însă sunt posibile episoade de răcire. Precipitații slabe pot apărea în jurul datei de 6 martie, cu șanse mai mari spre mijlocul lunii.

MARAMUREȘ

În primele două săptămâni din martie, maximele vor ajunge la 13 – 15 grade, cu tendință de scădere spre mijlocul lunii.

Minimele vor fi negative pe toată perioada, între -4 și -2 grade. După 10 martie, crește incertitudinea, fiind posibile răciri atât pe timpul zilei, cât și al nopții. Probabilitatea pentru precipitații va crește spre mijlocul lunii.

MOLDOVA

Temperaturile maxime se vor menține, în general, peste 10 grade pe tot intervalul analizat. Minimele vor fi apropiate de 0 grade la început, apoi vor scădea spre -2 grade după 7 martie.

După 10 martie, incertitudinea crește și pot apărea intervale cu temperaturi mai scăzute, atât ziua, cât și noaptea. Precipitații slabe sunt posibile în 3 și 6 martie, iar probabilitatea acestora va crește spre mijlocul lunii.

DOBROGEA

Maximele se vor menține peste 10 grade, cu valori de 13 – 14 grade în jurul datelor de 3 și 5 martie.

Minimele vor avea o medie de 1 – 3 grade la începutul intervalului și vor coborî spre 0 grade după 7 martie. După 10 martie, scenariile de prognoză indică o variabilitate mai mare și o posibilă răcire. Precipitații slabe sunt posibile în 3 și 6 martie, cu probabilitate în creștere spre mijlocul lunii.

MUNTENIA

Încălzirea vremii va fi resimțită în prima săptămână. În perioada 2 – 6 martie sunt prognozate maxime de 13 – 15 grade, apoi valorile se vor stabiliza în jurul a 12 grade.

Minimele vor fi de 0 – 2 grade la început, apoi ușor negative, între -1 și 0 grade după 7 martie. În a doua săptămână este posibilă o răcire. Regimul pluviometric va fi în general deficitar, însă sunt posibile precipitații slabe în jurul datei de 6 martie și spre mijlocul lunii.

OLTENIA

În perioada 2 – 6 martie sunt prognozate maxime de 14 – 15 grade și minime de 0 – 2 grade.

Ulterior, deși mediile se vor menține relativ constante – maxime în jurul a 12 grade și minime de 0 grade – o posibilă răcire ar putea aduce temperaturi mai scăzute, mai ales după 9 martie. Regimul pluviometric va fi deficitar, dar precipitații slabe pot apărea în jurul datei de 6 martie și spre mijlocul lunii.

LA MUNTE

În perioada 2 – 8 martie, maximele vor fi de 4 – 5 grade, iar în intervalul 9 – 15 martie vor coborî spre 2 grade.

Minimele vor avea valori medii între -5 și -3 grade. După 10 martie, crește incertitudinea și sunt posibile intervale cu temperaturi mai scăzute. Precipitații slabe pot apărea în jurul datei de 6 martie, cu probabilitate în creștere spre mijlocul lunii.