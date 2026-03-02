războiul din țările arabe, anulează zeci de zboruri și din românia: avioanele nu mai zboară în zona de conflict

Un număr de 35 de curse aeriene au fost anulate luni, 2 martie, de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București, ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu, a anunțat Compania Națională Aeroporturi București.

Reprezentanților companiei au anunțat că sunt afectate 17 decolări și 18 aterizări, zborurile vizate fiind operate către și dinspre destinații precum Tel Aviv, Dubai, Doha, Cairo sau Amman.

Potrivit Mediafax, printre companiile aeriene afectate se numără Animawings, El Al Israel Airlines, Flydubai, HiSky Europe, Israir Airlines, Qatar Airways, TAROM și Wizz Air Malta.

Conform listei transmise de aeroport, zborurile anulate luni sunt următoarele:

Animawings

  • AWG701 – 01:45 – Ben Gurion

El Al Israel Airlines

  • ELY573 – 09:45 – Ben Gurion
  • ELY574 – 11:00 – Ben Gurion
  • ELY571 – 20:35 – Ben Gurion
  • ELY572 – 21:45 – Ben Gurion

Flydubai

  • FDB1709 – 07:00 – Dubai International
  • FDB1710 – 08:00 – Dubai International
  • FDB1797 – 13:55 – Dubai International
  • FDB1798 – 15:00 – Dubai International
  • FDB1795 – 22:05 – Dubai International
  • FDB1796 – 23:10 – Dubai International

HiSky Europe

  • HYS238 – 02:00 – Ben Gurion
  • HYS8171 – 07:00 – Al Maktoum
  • HYS7175 – 07:00 – Ras Al Khaimah
  • HYS235 – 11:30 – Ben Gurion
  • HYS236 – 17:30 – Ben Gurion
  • HYS8172 – 17:50 – Al Maktoum
  • HYS7176 – 18:10 – Ras Al Khaimah

Israir Airlines

  • ISR707 – 11:45 – Ben Gurion
  • ISR708 – 12:45 – Ben Gurion

Qatar Airways

  • QTR219 – 06:40 – Hamad International Airport
  • QTR220 – 10:40 – Doha International Airport
  • QTR221 – 13:20 – Doha International Airport

TAROM

  • ROT101 – 00:45 – Cairo International
  • ROT187 – 00:45 – Queen Alia International
  • ROT1101 – 01:00 – Cairo International
  • ROT2154 – 02:40 – Ben Gurion
  • ROT102 – 07:20 – Cairo International
  • ROT1102 – 07:35 – Cairo International
  • ROT155 – 20:45 – Ben Gurion

Wizz Air Malta

  • WMT3268 – 01:30 – Dubai International
  • WMT3257 – 05:15 – Ben Gurion
  • WMT3269 – 12:00 – Ben Gurion
  • WMT3258 – 12:15 – Ben Gurion
  • WMT3267 – 14:40 – Dubai International

Reprezentanții aeroportului recomandă pasagerilor să ia legătura cu operatorii aerieni pentru informații actualizate privind reprogramarea curselor sau rambursarea biletelor.

