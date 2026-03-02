războiul din țările arabe, anulează zeci de zboruri și din românia: avioanele nu mai zboară în zona de conflict

Un număr de 35 de curse aeriene au fost anulate luni, 2 martie, de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București, ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu, a anunțat Compania Națională Aeroporturi București.

Reprezentanților companiei au anunțat că sunt afectate 17 decolări și 18 aterizări, zborurile vizate fiind operate către și dinspre destinații precum Tel Aviv, Dubai, Doha, Cairo sau Amman.

Potrivit Mediafax, printre companiile aeriene afectate se numără Animawings, El Al Israel Airlines, Flydubai, HiSky Europe, Israir Airlines, Qatar Airways, TAROM și Wizz Air Malta.

Conform listei transmise de aeroport, zborurile anulate luni sunt următoarele:

Animawings

AWG701 – 01:45 – Ben Gurion

El Al Israel Airlines

ELY573 – 09:45 – Ben Gurion

ELY574 – 11:00 – Ben Gurion

ELY571 – 20:35 – Ben Gurion

ELY572 – 21:45 – Ben Gurion

Flydubai

FDB1709 – 07:00 – Dubai International

FDB1710 – 08:00 – Dubai International

FDB1797 – 13:55 – Dubai International

FDB1798 – 15:00 – Dubai International

FDB1795 – 22:05 – Dubai International

FDB1796 – 23:10 – Dubai International

HiSky Europe

HYS238 – 02:00 – Ben Gurion

HYS8171 – 07:00 – Al Maktoum

HYS7175 – 07:00 – Ras Al Khaimah

HYS235 – 11:30 – Ben Gurion

HYS236 – 17:30 – Ben Gurion

HYS8172 – 17:50 – Al Maktoum

HYS7176 – 18:10 – Ras Al Khaimah

Israir Airlines

ISR707 – 11:45 – Ben Gurion

ISR708 – 12:45 – Ben Gurion

Qatar Airways

QTR219 – 06:40 – Hamad International Airport

QTR220 – 10:40 – Doha International Airport

QTR221 – 13:20 – Doha International Airport

TAROM

ROT101 – 00:45 – Cairo International

ROT187 – 00:45 – Queen Alia International

ROT1101 – 01:00 – Cairo International

ROT2154 – 02:40 – Ben Gurion

ROT102 – 07:20 – Cairo International

ROT1102 – 07:35 – Cairo International

ROT155 – 20:45 – Ben Gurion

Wizz Air Malta

WMT3268 – 01:30 – Dubai International

WMT3257 – 05:15 – Ben Gurion

WMT3269 – 12:00 – Ben Gurion

WMT3258 – 12:15 – Ben Gurion

WMT3267 – 14:40 – Dubai International

Reprezentanții aeroportului recomandă pasagerilor să ia legătura cu operatorii aerieni pentru informații actualizate privind reprogramarea curselor sau rambursarea biletelor.