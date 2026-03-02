repatrierea românilor blocați în orientul mijlociu, întârzie: cursele speciale au fost amânate

Au fost programate curse speciale organizate pentru repatrierea a peste 300 de cetățeni români au fost amânate pentru seara zilei de luni, 2 martie, a anunțat compania aeriană Tarom.

Decizia vine în contextul unor dificultăți majore de transport între Israel și Egipt, dar și al formalităților vamale care au întârziat deplasarea grupurilor de pasageri către aeroportul din Cairo.

Reprezentanții companiei au transmis, luni, printr-un comunicat de presă, că întârzierile înregistrate la transportul terestru și la trecerea frontierei au făcut imposibilă respectarea programului inițial al zborurilor.

„Cursele speciale organizate pentru readucerea în țară a peste 300 de români sunt reprogramate pentru seara de 2 martie. Transportul terestru și formalitățile de frontieră au condus la întârzieri mari ale grupurilor de pasageri care călătoresc spre aeroportul din Cairo. În aceste condiții, riscul de depășire a timpului de serviciu al echipajelor (out-of-duty), cu potențial de blocare a operațiunii curente, dar și a aeronavelor în Egipt este inevitabil”, a transmis Tarom.

Potrivit Mediafax, sosirea grupurilor de români la aeroportul din Cairo era estimată în jurul orei 06:00. În aceste condiții, timpul necesar pentru procedurile de acceptare și procesare a bagajelor ar fi depășit intervalul minim necesar pentru o decolare în siguranță.

Reprezentanții operatorului aerian avertizează că menținerea programului inițial ar fi generat un risc ridicat de depășire a timpului legal de serviciu al echipajelor, situație care ar fi putut conduce la blocarea aeronavelor în Egipt.

Decizia de amânare a fost luată „pentru a evita grăbirea deplasării și prezentării pasagerilor la aeroport sub presiune, cu risc de blocaje, erori, întârzieri suplimentare sau apariția unor situații tensionate – precum și impactul asupra operațiunilor programate”.

Reprogramarea zborurilor pentru seara de 2 martie se face în coordonare cu autoritățile române și egiptene, cu Consulatul României la Cairo și cu organizatorii grupurilor de pasageri.

„Compania va efectua zborurile imediat ce pasagerii pot ajunge la aeroport, toate condițiile operaționale fiind aliniate pentru desfășurarea în siguranță a zborurilor”, se mai arată în comunicatul transmis de Tarom.