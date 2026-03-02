șase bărbați, prinși cu lemne furate din pădure de la mohu

Probleme mari pentru șase bărbați din județul Sibiu. La data de 28 februarie, în jurul orei 11:30, polițiștii Secției nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr au fost sesizați telefonic cu privire la faptul că mai multe persoane ar fi sustras material lemnos dintr-o pădure aflată în extravilanul localității Mohu.

Ajunși imediat la fața locului, oamenii legii au identificat șase bărbați cu vârste cuprinse între 21 și 51 de ani, domiciliați în localitatea Cașolț. Aceștia au declarat că au găsit mai multe lemne căzute la marginea pădurii și le-au încărcat într-o remorcă pentru a le transporta la domiciliu.

Verificările efectuate au confirmat că materialul lemnos provine din arbori doborâți sau rupți de fenomene naturale. Cantitatea ridicată de lemn, 3,53 metri cubi din speciile carpen și stejar, a fost indisponibilizată și predată reprezentanților Ocolului Silvic Valea Sadului.

În acest caz, Secția nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr a întocmit un dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de furt de arbori doborâți sau rupți de fenomene naturale.