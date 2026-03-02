șofer din mohu, prins băut la tălmaciu: era rupt de beat

Un șofer din Mohu are mari probleme cu legea după ce ieri, 1 martie, în jurul orei 07:50, polițiștii rutieri din Tălmaciu l-au oprit pentru control de rutină.

Șoferul în vârstă de 50 de ani conducea pe DC 61 iar în urma testării alcoolscopice, valoarea indicată a fost de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice necesare continuării cercetărilor.

Cercetările sunt în desfășurare la nivelul Poliției Orașului Tălmaciu pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor legale corespunzătoare.